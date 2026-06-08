PSG - Real Madrid : Julian Alvarez affole le mercato, son agent fait une annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Julian Alvarez est bien parti pour être l’un des acteurs majeurs du mercato estival. Dans le viseur du Paris Saint-Germain, l’attaquant de l’Atlético de Madrid semblait se diriger vers le FC Barcelone, actuellement en négociation, mais le Real Madrid pourrait faire une entrée fracassante dans le dossier. L’agent de l’international argentin s’est prononcé sur le sujet.

Il y a quelques jours, Florentino Pérez a fait une grosse annonce concernant le mercato du Real Madrid. « Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des champions, a indiqué celui qui a été réélu à la tête du club espagnol ce dimanche face à son opposant Enrique Riquelme. L’offre de 150 millions d’euros ne concernera pas Michael Olise. C’est un excellent joueur, mais ce n’est pas lui. Ce ne sera pas Erling Haaland non plus et ce ne sera pas Harry Kane, non. J’ai entendu Jéremy Doku aussi, ce ne sera pas lui. En fait, l’offre de 150 millions ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un galactique. J’ai signé Zidane, Figo, Beckham, Cristiano, Kaká… Ce joueur fait partie de cette catégorie ».

Et maintenant le Real Madrid pour Julian Alvarez ? Si le nom de Michael Olise est évoqué avec insistance, celui de Julian Alvarez circule aussi. L’attaquant de l’Atlético de Madrid, également courtisé par le PSG, fait l’objet de négociations entre son club et le FC Barcelone, qui aurait déjà dégainé une offre de 100M€. Le Real Madrid est-il prêt à doubler son rival blaugrana ?