PSG : Le pari osé de Luis Enrique avec Marquinhos

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG va disputer le match le plus important de sa saison jusque-là avec la réception du Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions. Pour l’occasion, Luis Enrique pourra disposer d’un Marquinhos en pleine forme car l’entraîneur parisien a fait le pari depuis quelques mois de préserver son capitaine brésilien pour la C1.

Samedi contre Angers, le PSG s’est facilement imposé 3-0, de quoi se donner de la confiance avant sa demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Lors de cette 31ème journée de Ligue 1, Luis Enrique s’était d’ailleurs permis de faire tourner son effectif car Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou bien encore Khvicha Kvaratskhelia sont restés sur le banc. Pour ce qui est de Marquinhos, le capitaine parisien n’était même pas sur la feuille de match.

🎙️ « Vous avez quand même un petit matelas pour le titre. »



🗣️ Marquinhos 🇧🇷 : « 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗖̧𝗔 𝗣𝗘𝗧𝗜𝗧 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗟𝗔𝗦 ? 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗤𝗨𝗢𝗜 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗘𝗫𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 ? 😭



13 ans en France j'ai jamais entendu ça moi… » 🤣



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Marquinhos ne joue presque qu’en Ligue des champions Si Marquinhos n’était pas sur la feuille de match contre Angers, ce n’était pas pour cause de blessure. En effet, comme le rapporte L’Équipe, Luis Enrique a pris le pari depuis plusieurs mois de ne pas faire jouer son défenseur en Ligue 1 afin de l’économiser pour la Ligue des champions. Depuis fin février, le capitaine du club de la capitale n’avait joué qu'un match de L1, face à Nantes (3-0 le 22 avril). Avant cela, il avait enchaîné sept matchs sur le banc, sans en sortir. Un choix qui s’est avéré concluant car quand l’entraîneur du PSG a fait appel à lui lors des chocs de C1, le Brésilien a la plupart du temps répondu présent.