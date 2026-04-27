PSG : Le pari osé de Luis Enrique avec Marquinhos

Mardi soir, le PSG va disputer le match le plus important de sa saison jusque-là avec la réception du Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions. Pour l’occasion, Luis Enrique pourra disposer d’un Marquinhos en pleine forme car l’entraîneur parisien a fait le pari depuis quelques mois de préserver son capitaine brésilien pour la C1.
Samedi contre Angers, le PSG s’est facilement imposé 3-0, de quoi se donner de la confiance avant sa demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Lors de cette 31ème journée de Ligue 1, Luis Enrique s’était d’ailleurs permis de faire tourner son effectif car Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou bien encore Khvicha Kvaratskhelia sont restés sur le banc. Pour ce qui est de Marquinhos, le capitaine parisien n’était même pas sur la feuille de match.
Marquinhos ne joue presque qu’en Ligue des champions
Si Marquinhos n’était pas sur la feuille de match contre Angers, ce n’était pas pour cause de blessure. En effet, comme le rapporte L’Équipe, Luis Enrique a pris le pari depuis plusieurs mois de ne pas faire jouer son défenseur en Ligue 1 afin de l’économiser pour la Ligue des champions. Depuis fin février, le capitaine du club de la capitale n’avait joué qu'un match de L1, face à Nantes (3-0 le 22 avril). Avant cela, il avait enchaîné sept matchs sur le banc, sans en sortir. Un choix qui s’est avéré concluant car quand l’entraîneur du PSG a fait appel à lui lors des chocs de C1, le Brésilien a la plupart du temps répondu présent.
« L'enjeu est de privilégier la fraîcheur »
Interrogé par L’Équipe, un préparateur physique d’un grand club européen a analysé une partie des datas physiques de Marquinhos. Selon lui, le capitaine du PSG est gagnant avec ce choix de Luis Enrique car les statistiques le prouvent. Le défenseur arrive bien plus frais en Ligue des champions. « Ce choix du staff ne répond pas une logique de blessures puisque Marquinhos ne l'est pas souvent. C'est une décision qui peut s'entendre. Et qui, nécessairement, doit être le fruit d'un dialogue avec son entraîneur. L'enjeu est de privilégier la fraîcheur. Notamment sur ces fins de saison où les matches à enjeux s'enchaînent. L'équilibre est difficile à trouver. Il ne faut pas que le joueur se déconditionne. Pour cela, il faut que Marquinhos soit exposé, en séances, à des contraintes équivalentes aux matches. Si l'on regarde ses données récentes, c'est le cas parce que sur les sprints à très haute intensité, par exemple, il est très haut en France et en Europe. » Un pari qui pourrait encore porter ses fruits ce mardi face au Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions.