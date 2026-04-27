PSG : Luis Enrique en a marre, voilà ce qu’il voudrait supprimer dans le football !

Alexis Brunet

Depuis qu’il est arrivé au PSG, Luis Enrique s’est souvent pris la tête avec des journalistes. Le technicien espagnol adore parler de football, mais selon lui les conférences de presse sont plus une corvée qu’autre chose. Selon l’un de ses proches, le coach parisien pourrait même les supprimer s’il en avait le pouvoir.

Lors de l’été 2023, le PSG qui se cherchait alors un entraîneur avait jeté son dévolu sur Luis Enrique. L’Espagnol est depuis devenu un personnage important du club de la capitale et les journalistes français ont appris à le connaître. Ce dernier ne raffole pas tellement des questions des médias et il l’a prouvé à de nombreuses reprises, comme en octobre 2024 avec Margot Dumont qu’il avait envoyée bouler un peu froidement.

Heureux de la victoire à Angers, qui rapproche le PSG du titre en Ligue 1, Luis Enrique a refusé d'évoquer ses blessés et de « donner des informations au Bayern », son adversaire en Ligue des champions, mardi.

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« Il supprimerait les confs de presse » Si Luis Enrique est un amoureux du football, les conférences de presse sont loin d’être une nécessité pour lui, surtout vu le nombre de fois que le technicien du PSG doit se présenter face aux journalistes. À en croire Abelardo, son ami d’enfance interrogé par L’Équipe, le technicien espagnol prendrait même une grande décision s’il le pouvait. « Bon, déjà il supprimerait les confs de presse, c'est sûr. (Rires.) Il aime le foot en soi, l'entraînement, les matches. Le reste... Certains journalistes posent des questions sur tout, sauf le foot. Tu affrontes le Betis et on te dit : "Que pensez-vous de telle déclaration de Vinicius ?" Je ne pense pas qu'il vous voie comme des ennemis (les journalistes français), j'ai l'impression qu'il s'emporte surtout contre la presse espagnole. Et la vérité est qu'il a été très critiqué pendant sa première saison. »