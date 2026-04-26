PSG - Bayern Munich : Un nouvel absent est annoncé pour le choc !

Alexis Brunet

Mardi soir, le Bayern Munich se rend sur la pelouse du PSG pour le compte de sa demi-finale aller de Ligue des champions. Déjà privés de Serge Gnabry qui est blessé et qui manquera la Coupe du monde, les Bavarois devront également faire sans Raphaël Guerreiro, qui s’est blessé contre Mayence et qui devrait manquer la double confrontation contre les Parisiens.

C’est le match que toute la planète football attend. Mardi soir, le Parc des princes accueillera la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, qui sont peut-être actuellement les deux meilleures équipes du monde. Les Parisiens voudront prendre l’avantage à domicile avant un déplacement en Allemagne le 6 mai prochain qui pourrait déboucher sur une deuxième finale de C1 de suite.

🎙️Alexandre Dujeux ￼🇫🇷:



« Luis Enrique gère bien son effectif.



Aujourd’hui le PSG a de la marge en championnat, quand on rencontre le Bayern il faut avoir toutes ses forces. » pic.twitter.com/UQUuxVrInp — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) April 26, 2026

Un nouveau forfait côté Bayern Munich Pour cette rencontre face au PSG, le Bayern Munich devra se passer des services de certains joueurs. Sorti blessé contre Mayence ce week-end (victoire des Bavarois 4-3), Raphaël Guerreiro ne sera pas de la partie à en croire les informations de L’Équipe et le Portugais loupera également le match retour. Vincent Kompany ne pourra pas compter aussi sur Serge Gnabry qui s’est sérieusement blessé dernièrement et qui manquera également la Coupe du monde.