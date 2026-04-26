Daniel Riolo : «Tu dis stop», le jour où son désamour pour Marco Verratti a commencé !

Lors de ses dernières années au PSG, Marco Verratti était en grande difficulté sportivement. Conscient de la situation, Daniel Riolo ne s'est pas montré tendre envers lui, l'ayant fracassé à plusieurs reprises. Interrogé sur son désamour pour Marco Verratti, le journaliste de RMC Sport a révélé à quel moment tout avait commencé.
Séduit par les performances de Marco Verratti à Pescara, en Serie B, le PSG a fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2012. Durant ses premières années à Paris, l'international italien a fait le plus grand bonheur du club de la capitale. Toutefois, au fil des saisons, Marco Verratti a perdu de sa superbe, notamment à cause de ses problèmes physiques. Avant son départ du PSG lors de l'été 2023, le milieu de terrain de 33 ans a été taclé à de nombreuses reprises par Daniel Riolo. Interrogé dans l'émission OFFENSE, le journaliste de RMC Sport a expliqué comment était né son désamour pour Marco Verratti.
«A la remontada, il est minable»
« Marco Verratti ? Personne ne se rend compte que le mec ne tenait pas plus de 60 minutes ! S'il sortait du lot ? En Italie, on ne savait même pas qui c'était. Il n'était pas évoqué dans les meilleurs joueurs quand il venait en sélection. Le cirque autour de Marco Verratti ? Il n'y a aucun cirque. Si je suis plus connu pour mes avis sur Marco Verratti ? Ce sont les réseaux sociaux qui ont fait ça, mais au fond, on en parlait pas plus que ça. Et puis, si on change sans arrêt l'interlocuteur qui vient, et à chaque fois me relance et m'en parle, bah il faut bien que je réponde. Mais moi, je n'ai pas fondamentalement envie d'en parler », s'est défendu Daniel Riolo, avant de poursuivre.
«Mon désamour est à la hauteur de l'amour que j'avais pour lui»
« Si à un moment, j'ai pensé que Marco Verratti était un grand joueur de football ? Entre 2011 et 2017... jusqu'à la remontada (FC Barcelone 6-1 PSG, le 8 mars 2017), où il est minable au match retour, alors que normalement, ça doit être un peu un patron, et faire quelque chose ; au moins garder un ballon... jusqu'à l'élimination Italie-Suède, le barrage. Sur le match aller (défaite 1-0, le 10 novembre 2017), il est bidon. Il prend un carton jaune qui le prive du match retour, alors qu'on attend beaucoup de lui. Et puis après, quand tu sais que sa vie n'est plus celle d'un joueur de foot, tu dis stop. Tu m'as fais rêver. D'ailleurs, mon désamour est à la hauteur de l'amour que j'avais pour lui », a reconnu Daniel Riolo. Aujourd'hui, Marco Verratti défend les couleurs d'Al-Duhail SC au Qatar.