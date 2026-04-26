Daniel Riolo : «Tu dis stop», le jour où son désamour pour Marco Verratti a commencé !

Amadou Diawara

Lors de ses dernières années au PSG, Marco Verratti était en grande difficulté sportivement. Conscient de la situation, Daniel Riolo ne s'est pas montré tendre envers lui, l'ayant fracassé à plusieurs reprises. Interrogé sur son désamour pour Marco Verratti, le journaliste de RMC Sport a révélé à quel moment tout avait commencé.

Séduit par les performances de Marco Verratti à Pescara, en Serie B, le PSG a fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2012. Durant ses premières années à Paris, l'international italien a fait le plus grand bonheur du club de la capitale. Toutefois, au fil des saisons, Marco Verratti a perdu de sa superbe, notamment à cause de ses problèmes physiques. Avant son départ du PSG lors de l'été 2023, le milieu de terrain de 33 ans a été taclé à de nombreuses reprises par Daniel Riolo. Interrogé dans l'émission OFFENSE, le journaliste de RMC Sport a expliqué comment était né son désamour pour Marco Verratti.

"Sur Verratti, mon désamour est à la hauteur de l'amour que j'avais pour lui"



📺️ La nouvelle émission OFFENSE avec Daniel Riolo est en ligne ! Dispo sur la chaîne et en podcast pic.twitter.com/IEJamCeiKO — Offense (@OFFENSEemission) April 26, 2026

«A la remontada, il est minable» « Marco Verratti ? Personne ne se rend compte que le mec ne tenait pas plus de 60 minutes ! S'il sortait du lot ? En Italie, on ne savait même pas qui c'était. Il n'était pas évoqué dans les meilleurs joueurs quand il venait en sélection. Le cirque autour de Marco Verratti ? Il n'y a aucun cirque. Si je suis plus connu pour mes avis sur Marco Verratti ? Ce sont les réseaux sociaux qui ont fait ça, mais au fond, on en parlait pas plus que ça. Et puis, si on change sans arrêt l'interlocuteur qui vient, et à chaque fois me relance et m'en parle, bah il faut bien que je réponde. Mais moi, je n'ai pas fondamentalement envie d'en parler », s'est défendu Daniel Riolo, avant de poursuivre.