Kylian Mbappé : La décision qui déçoit les supporters du Real Madrid avant la Coupe du Monde !

Amadou Diawara

Touché aux ischio-jambiers, Kylian Mbappé a demandé à sortir à la 81ème minute ce samedi. Toutefois, le numéro 10 du Real Madrid a vu le Betis arracher le point du match nul dans les dernières instants de la partie. D'après Tomás Roncero - journaliste espagnol - les supporters merengue - sont déçus que Kylian Mbappé n'ait pas forcé pour finir le match.

Pour le compte de la 33ème journée de Liga, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse du Betis Séville ce samedi. Malheureusement pour le club merengue, il a perdu deux nouveaux points précieux dans la course pour le titre. Tenu en échec par le Betis, le Real (74) compte désormais onze points de retard sur le FC Barcelone (85), et ce, à cinq journées de la fin du championnat. Et les supporters merengue en veulent à Kylian Mbappé pour la dernière contre-performance en Liga.

Kylian Mbappé : La statistique balancée par Mohamed Henni pour attaquer la star du Real Madrid https://t.co/WkWeHPnIMM — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

«Ils doivent rendre des comptes aux supporters» Face au Betis, Kylian Mbappé a été aligné d'entrée par Alvaro Arbeloa. En effet, l'international français était aux côtés de Vinicius Jr aux avant-postes à Séville. Alors que le Real Madrid menait 1-0, Kylian Mbappé a demandé à sortir à la 81ème minute de jeu. Touché aux ischio-jambiers, le numéro 10 merengue a préféré être remplacé pour ne pas prendre le moindre risque. Une décision prise sans consulter son entraineur ou le staff médical du Real Madrid d'après la Cadena SER.