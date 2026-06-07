Wembanyama est sous le choc : «Il s’est fait botter le c*l» !

Les Spurs ont connu un début de Finales NBA catastrophique après avoir perdu leurs deux premiers matches à domicile. Victor Wembanyama est en grande difficulté et Charles Barkley constate d’ailleurs que le Français « s’est fait botter le cul » par la défense des Knicks.
Après avoir dominé le Thunder en sept matches, les Spurs faisaient leur retour en Finales NBA avec l'avantage du terrain. Mais les Knicks ont réalisé un départ tonitruant en remportant les deux premiers matches de la série sur le parquet de San Antonio. Dans la nuit de vendredi à samedi, New-York s'est imposé d'un point avec une fin de match ratée par Victor Wembanyama qui a manqué une passe puis le panier de la victoire. Une situation qui fait dire à Charles Barkley que le Français s'est fait manger par la défense des Knicks et notamment Karl-Anthony Towns.
Barkley est catégorique avec Wemby
« Wemby est sous le choc. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas fait botter le cul comme ça. Towns est tout simplement en train de le massacrer. C'est un choc pour lui. Il est trop jeune pour comprendre. Il est très perturbé en ce moment. Il a 22 ans. Il va bientôt dominer la ligue. Mais pour l'instant, KAT (Karl-Anthony Towns) est en train de lui donner une sacrée leçon. C'est tout », lâche-t-il dans des propos rapportés par RMC Sport.
«Wemby est sous le choc»
De son côté, Victor Wembanyama a revenu sur la fin de match et son shoot raté qui aurait pu offrir la victoire aux Spurs : « La fin de match est encore floue. C'est le problème. Il faut que je sois plus posé, plus en contrôle du match. Je ne vais pas parler de toutes ces dernières possessions, mais c'est ça l'image générale. On doit se mettre dans de meilleures conditions. On s'est creusé nous-mêmes un trou (14 points d'écart) et c'est le thème de la série pour l'instant. J'ai aimé le tir que j'ai obtenu. Mais dans ces moments-là, on tire pour marquer. Le résultat compte beaucoup plus que le processus (pour se créer ce tir). Il fallait marquer, il fallait que je marque, c'était le principal ».