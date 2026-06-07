Wembanyama est sous le choc : «Il s’est fait botter le c*l» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les Spurs ont connu un début de Finales NBA catastrophique après avoir perdu leurs deux premiers matches à domicile. Victor Wembanyama est en grande difficulté et Charles Barkley constate d’ailleurs que le Français « s’est fait botter le cul » par la défense des Knicks.

Après avoir dominé le Thunder en sept matches, les Spurs faisaient leur retour en Finales NBA avec l'avantage du terrain. Mais les Knicks ont réalisé un départ tonitruant en remportant les deux premiers matches de la série sur le parquet de San Antonio. Dans la nuit de vendredi à samedi, New-York s'est imposé d'un point avec une fin de match ratée par Victor Wembanyama qui a manqué une passe puis le panier de la victoire. Une situation qui fait dire à Charles Barkley que le Français s'est fait manger par la défense des Knicks et notamment Karl-Anthony Towns.

Barkley est catégorique avec Wemby « Wemby est sous le choc. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas fait botter le cul comme ça. Towns est tout simplement en train de le massacrer. C'est un choc pour lui. Il est trop jeune pour comprendre. Il est très perturbé en ce moment. Il a 22 ans. Il va bientôt dominer la ligue. Mais pour l'instant, KAT (Karl-Anthony Towns) est en train de lui donner une sacrée leçon. C'est tout », lâche-t-il dans des propos rapportés par RMC Sport.