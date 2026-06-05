Finales NBA : Le plan spécial utilisé par les Knicks pour contrer Wembanyama

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio ont été battus d’entrée de jeu par les Knicks de New York dans ces finales NBA 2026. Le génie français lui, a vécu un premier match compliqué. Et alors que les new-yorkais ont réussi à contourner la défense texane, un plan anti-Wembanyama aurait été mis en place à l’entraînement. Explications.

Les Spurs de San Antonio vont vite devoir réagir. A domicile, la franchise texane a perdu son premier match des finales NBA face aux Knicks de New York. Dans un premier match plutôt compliqué sur le plan individuel, Victor Wembanyama a fait de son mieux, notamment en défense. Mais pourtant, le défenseur de l’année n’a pas tout le temps réussi à contenir les assauts des coéquipiers de Jalen Brunson, qui d’après le journaliste Mark Medina, aurait mit en place avec ses partenaires, un plan spécial contre le Français.

« Il utilise un gigantesque balai pour essayer de contrer ses tirs » « J’ai discuté avec l’entraîneur de Jalen Brunson… Ils font un exercice qu’il appelle “Wemby”. Il utilise un gigantesque balai pour essayer de contrer ses tirs afin d’améliorer leur trajectoire. Quand il affronte Wemby, cela devient simplement une séance d’entraînement normale », a ainsi confié ce dernier dans des propos relayés par Parlons Basket. De son côté, Victor Wembanyama ne panique pas après cette première défaite en finale.