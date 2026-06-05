Finales NBA : Le plan spécial utilisé par les Knicks pour contrer Wembanyama

Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio ont été battus d’entrée de jeu par les Knicks de New York dans ces finales NBA 2026. Le génie français lui, a vécu un premier match compliqué. Et alors que les new-yorkais ont réussi à contourner la défense texane, un plan anti-Wembanyama aurait été mis en place à l’entraînement. Explications.
Les Spurs de San Antonio vont vite devoir réagir. A domicile, la franchise texane a perdu son premier match des finales NBA face aux Knicks de New York. Dans un premier match plutôt compliqué sur le plan individuel, Victor Wembanyama a fait de son mieux, notamment en défense. Mais pourtant, le défenseur de l’année n’a pas tout le temps réussi à contenir les assauts des coéquipiers de Jalen Brunson, qui d’après le journaliste Mark Medina, aurait mit en place avec ses partenaires, un plan spécial contre le Français.
« Il utilise un gigantesque balai pour essayer de contrer ses tirs »
« J’ai discuté avec l’entraîneur de Jalen Brunson… Ils font un exercice qu’il appelle “Wemby”. Il utilise un gigantesque balai pour essayer de contrer ses tirs afin d’améliorer leur trajectoire. Quand il affronte Wemby, cela devient simplement une séance d’entraînement normale », a ainsi confié ce dernier dans des propos relayés par Parlons Basket. De son côté, Victor Wembanyama ne panique pas après cette première défaite en finale.
Wembanyama ne panique pas après le Game 1
« Honnêtement, je ne pense pas que la raison de notre défaite soit technique ou tactique. On doit aborder le match 2 avec un meilleur état d'esprit. On a juste besoin de jouer notre jeu. D'être normaux. On n'a pas besoin de faire quelque chose d'incroyable. Être normaux, c'est se faire confiance, faire confiance aux coéquipiers, au plan de jeu, à son exécution. Et ne pas trop miser sur le talent pour marquer des paniers ou sauver la mise. On a joué d'une certaine façon toute la saison et ça a fonctionné. Il n'y a aucune raison de changer ça le jour où la finale commence », a confié « Wemby ».