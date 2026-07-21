Lionel Messi en a-t-il fini après la Coupe du monde 2026 ? Les dernières informations de la presse argentine sur son avenir...

Reverrons-nous Lionel Messi sous le maillot de l’Albiceleste après la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Espagne (0-1) ? D’après la presse argentine, l’ancien crack du FC Barcelone n’a encore rien décidé pour son avenir, laissant penser qu’il devrait réapparaître avec sa sélection.
Lionel Messi avait le rêve de remporter une deuxième Coupe du monde de suite avec l’Argentine. Mais comme Diego Maradona en 1990, La Pulga s’est inclinée en finale quatre ans après son premier sacre. A 39 ans, son avenir est aujourd’hui incertain après avoir impressionné durant le parcours de l’Albiceleste, avec 8 buts et 4 passes décisives. Si certaines rumeurs évoquent déjà la fin de sa carrière internationale, il n’en serait rien.
Lionel Messi n’a rien décidé pour son avenir
D’après TyC Sports, Lionel Messi n'a pas encore pris sa retraite internationale. Le média argentin révèle que l’attaquant n’a jamais fait part à ses proches de son intention de mettre un terme à sa carrière internationale une fois la Coupe du monde terminée. On devrait donc bien revoir l’ancien du Barça et du PSG aux côtés de Lautaro Martinez ou encore Enzo Fernandez, au moins pour un dernier match dans son pays.
« Il va m’être difficile de cicatriser cette blessure »
Après la finale remportée par l’Espagne, Lionel Messi avait partagé sa peine sur ses réseaux sociaux. « La douleur est si grande et il va m’être difficile de cicatriser cette blessure. Mais je garderai aussi tout ce qu’il y a de bon. Avec les matchs que nous avons renversés en laissant tout sur le terrain et cela restera à jamais dans les mémoires, avec le soutien d’un pays entier qui, grâce au travail et à l’effort de ce groupe, nous a permis d’être, une fois de plus, parmi les meilleurs au monde, a-t-il écrit. Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer ce que nous avons accompli, mais ce groupe a atteint deux finales de Coupe du monde consécutives. Un grand merci du fond du cœur pour chaque salut et chaque message. Une fois de plus, nous avons réussi à nous unir en tant que pays et à être tous ensemble, partageant l’immense fierté d’être argentins. Je veux également féliciter l’Espagne pour le titre. »