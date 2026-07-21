Lionel Messi en a-t-il fini après la Coupe du monde 2026 ? Les dernières informations de la presse argentine sur son avenir...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Reverrons-nous Lionel Messi sous le maillot de l’Albiceleste après la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Espagne (0-1) ? D’après la presse argentine, l’ancien crack du FC Barcelone n’a encore rien décidé pour son avenir, laissant penser qu’il devrait réapparaître avec sa sélection.

Lionel Messi avait le rêve de remporter une deuxième Coupe du monde de suite avec l’Argentine. Mais comme Diego Maradona en 1990, La Pulga s’est inclinée en finale quatre ans après son premier sacre. A 39 ans, son avenir est aujourd’hui incertain après avoir impressionné durant le parcours de l’Albiceleste, avec 8 buts et 4 passes décisives. Si certaines rumeurs évoquent déjà la fin de sa carrière internationale, il n’en serait rien.

Lionel Messi n’a rien décidé pour son avenir D’après TyC Sports, Lionel Messi n'a pas encore pris sa retraite internationale. Le média argentin révèle que l’attaquant n’a jamais fait part à ses proches de son intention de mettre un terme à sa carrière internationale une fois la Coupe du monde terminée. On devrait donc bien revoir l’ancien du Barça et du PSG aux côtés de Lautaro Martinez ou encore Enzo Fernandez, au moins pour un dernier match dans son pays.