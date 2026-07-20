Mbappé, Dembélé, Kvaratskhelia… L’annonce très importante pour le Ballon d’Or !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, l’Espagne a remporté la Coupe du Monde 2026. Forcément, les premiers débats autour du Ballon d’Or ont déjà commencé à éclore sur la toile. Ce lundi, France Football a rappelé qu’il n’était pas nécessaire de remporter le mondial pour triompher sur cette prestigieuse distinction individuelle. Un scénario qui pourrait concerner Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, ou encore Khvicha Kvaratskhelia.

La Coupe du Monde est à peine terminée que les premiers débats autour du Ballon d’Or ont fusé ce lundi. Si l’Espagne de Rodri et Lamine Yamal l’a emporté, plusieurs observateurs estiment que cette édition 2026 de la prestigieuse distinction individuelle devrait être très ouverte. Meilleur buteur de l’histoire du mondial, Kylian Mbappé a-t-il ses chances ? Quid des champions d’Europe avec le PSG que sont Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia ?

Le communiqué explicatif du Ballon d’Or Ce lundi, le compte officiel du Ballon d’Or a publié un communiqué officiel rappelant qu’il n’était pas nécessaire d’avoir remporté la Coupe du Monde pour recevoir le précieux Graal. « La Coupe du monde 2026 a pris fin ; l'heure n'est plus à l'erreur, et les meilleurs joueurs ont dû se montrer décisifs pour porter leur équipe jusqu'au bout du tournoi. Une telle performance accroît naturellement les chances de figurer en bonne place pour le prochain Ballon d'Or. Mais est-il impératif de remporter la Coupe du monde pour prétendre au trophée individuel le plus prestigieux du football ? », est-il tout d’abord indiqué au sein de ce dernier.