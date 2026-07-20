Kylian Mbappé a gardé un secret de taille pendant très longtemps

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un champion du monde 98 pour en remplacer un autre. Déjà en 2012, Didier Deschamps prenait la place de Laurent Blanc au poste de sélectionneur de l’équipe de France. Et dans les prochains jours, l’annonce de la nomination de Zinedine Zidane aura lieu. Un changement d’entraîneur qui ne va pas surprendre Kylian Mbappé qui aurait été mis au courant il y a quelques mois de cela.

« Oui, je connais son nom. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c'est l'équipe des Français (…) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde ». Cette déclaration issue d’une interview au Figaro de Philippe Diallo remonte au mois de mars dernier. Le président de la Fédération française de football affirmait déjà que la succession de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France était déjà entérinée. Sans le citer, le patron de la FFF confirmait la tendance de voir Zidane prendre les rênes de la sélection après la Coupe du monde 2026.

Deschamps s’en va, place à Zidane Le Mondial s’est terminé samedi pour l’équipe de France avec une défaite face à l’Angleterre dans le match pour la troisième place (4-6). L’ère Didier Deschamps aura duré 14 ans avec trois finales de compétitions majeures et un sacre à la Coupe du monde 2018. La Ligue des nations 2021 a également été remportée par les Bleus pendant son passage sur le banc tricolore. Place à Zinedine Zidane pour la nouvelle édition de la Ligue des nations en septembre avec la Turquie puis l’Italie.