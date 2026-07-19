Équipe de France : La première grosse surprise de Zinédine Zidane déjà dévoilée ?

Alexis Brunet

Après 14 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a donc laissé sa place de sélectionneur, normalement à Zinédine Zidane dont l’arrivée devrait être officialisée prochainement. Pour son grand retour chez les Bleus, Zizou va sans doute préparer quelques surprises et parmi elles il y aura peut-être le retour d’un certain Karim Benzema.

14 ans d’une vie ont pris fin samedi soir. Avec une défaite face à l’Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du monde (4-6), Didier Deschamps a donc dit adieu à l’équipe de France. Ce n’est donc pas le résultat rêvé pour DD qui souhaitait finir son aventure à la tête des Bleus en apothéose avec un nouveau titre de champion du monde.

Benzema de retour avec Zidane ? Maintenant que le mandat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France est terminé, c’est maintenant l’annonce de son successeur qui est scrutée. Rien n’est officiel pour le moment, mais sauf coup de tonnerre, c’est bien Zinédine Zidane qui devrait prendre le poste. Ce dernier a d’ailleurs déjà commencé à penser à son staff ainsi qu’aux joueurs sur lesquels il voudra s’appuyer. L’ancien coach du Real Madrid devrait apporter quelques nouveautés et le journaliste Sacha Tavorlieri en a évoqué une sur son compte X : « Et si Zidane appelait Benzema en septembre ? » Une hypothèse loin d’être inimaginable quand l’on sait que les deux hommes ont déjà travaillé ensemble par le passé et qu’ils s’apprécient énormément.