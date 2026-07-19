Zinédine Zidane arrive en équipe de France : La «sortie folle» de Didier Deschamps qui fait réagir Daniel Riolo !

Alexis Brunet

Samedi soir, Didier Deschamps a dit adieu à l’équipe de France après la petite finale perdue contre l’Angleterre (4-6) et normalement Zinédine Zidane devrait le remplacer. Avant de partir, DD a expliqué la raison de son départ et cela n’a pas plu à Daniel Riolo, qui a dénoncé un sale coup de l’ancien Marseillais envers l’ex-coach du Real Madrid.

Ce n’était pas la fin attendue, mais il va falloir faire avec. Pour son dernier match à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps affrontait l’Angleterre samedi soir pour le compte de la petite finale de la Coupe du monde. Après une première période catastrophique conclue sur le score de 0-4, les Bleus se sont rattrapés par la suite et ne se sont finalement inclinés que 4-6. DD finit donc son aventure avec la France, longue de 14 ans, par une défaite.

Deschamps dévoile pourquoi il a dit stop Après la rencontre, Didier Deschamps a forcément fait ses adieux à l’équipe de France. Le désormais ancien sélectionneur s’est aussi confié sur ce qui lui avait fait arrêter. « Je ne l’ai peut-être pas dit, je vais le dire en toute honnêteté, ce n’est pas pour moi que j’ai pris cette décision. Parce qu’il y avait un environnement qui était devenu tellement irrespirable par rapport à moi. L’équipe de France ne mérite pas ça. Ça ne s’est pas fait du jour au lendemain, j’ai réfléchi. Depuis que ça a été annoncé, c’était beaucoup mieux pour l’équipe de France. J’aurais pu, je n’ai pas voulu. J’aurais pu, avant la Coupe du monde, pendant, prendre une décision. Non, parce que je respecte trop l’équipe de France. »