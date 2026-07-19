Coupe du monde 2026 - L'équipe de France s'écroule : Ce n'était plus arrivé depuis le fiasco de Knysna !

Didier Deschamps n'a pas pu avoir la sortie escomptée pour conclure ses 14 années en équipe de France. Cette semaine, les Bleus se sont à la fois inclinés contre l'Espagne et l'Angleterre en demi-finale et petite finale de Coupe du monde 2026. Le tout, en encaissant plusieurs buts à chaque fois. Une première... depuis le Mondial 2010 en Afrique du sud !
La dernière semaine de Didier Deschamps sur le banc de touche de l'équipe de France ne s'est pas déroulée de la meilleure des manières. Ayant jusque-là signé un sans faute avec six victoires en autant de matchs comprenant la phase de poules ainsi que les 1/16ème, 1/8ème et 1/4 de finale, l'épopée tricolore s'est terminée en demi-finale de la Coupe du monde 2026 par une défaite face à l'Espagne le 14 juillet à Dallas (0-2). Impuissante, l'équipe de France pensait pouvoir finir sur une bonne note avec le match de la troisième place contre l'Angleterre samedi.
Pour la première fois depuis 16 ans, l'équipe de France a pris au minimum deux buts pendant deux matchs consécutifs en Coupe du monde
Au terme d'un match spectaculaire au Hard Rock Stadium de Miami, l'équipe de France a vu l'Angleterre rafler la médaille de bronze grâce à la victoire des Three Lions sur le score de 6 buts à 4. Jeu, set et match pour l'ère Didier Deschamps qui a touché à sa fin par deux défaites avec au moins 2 buts d'écart. Ce qui n'était plus arrivé depuis la Coupe du monde 2010 en Afrique du sud sous les ordres de Raymond Domenech et le fiasco de Knysna. Les Bleus s'étaient inclinés face au Mexique (0-2) et à l'Afrique du sud (1-2).
L'Espagne et l'Angleterre font craquer l'équipe de France
16 ans plus tard, la même statistique est ressortie. Il aura fallu attendre la quatrième Coupe du monde de Didier Deschamps sur le banc de touche de l'équipe de France pour voir les Bleus enchaîner deux matchs de suite avec au moins deux buts encaissés. Samedi, le groupe de Deschamps a vu les filets de Mike Maignan trembler à quatre reprises rien que sur la première période. En seconde, les Anglais ont été pris à revers par les attaques de l'équipe de France, mais se sont quand même imposés sur le score de 6 buts à 4. 16 ans après Knysna, l'équipe de France a cédé d'une manière similaire à Dallas et Miami.