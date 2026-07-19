Coupe du monde 2026 - L'équipe de France s'écroule : Ce n'était plus arrivé depuis le fiasco de Knysna !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps n'a pas pu avoir la sortie escomptée pour conclure ses 14 années en équipe de France. Cette semaine, les Bleus se sont à la fois inclinés contre l'Espagne et l'Angleterre en demi-finale et petite finale de Coupe du monde 2026. Le tout, en encaissant plusieurs buts à chaque fois. Une première... depuis le Mondial 2010 en Afrique du sud !

La dernière semaine de Didier Deschamps sur le banc de touche de l'équipe de France ne s'est pas déroulée de la meilleure des manières. Ayant jusque-là signé un sans faute avec six victoires en autant de matchs comprenant la phase de poules ainsi que les 1/16ème, 1/8ème et 1/4 de finale, l'épopée tricolore s'est terminée en demi-finale de la Coupe du monde 2026 par une défaite face à l'Espagne le 14 juillet à Dallas (0-2). Impuissante, l'équipe de France pensait pouvoir finir sur une bonne note avec le match de la troisième place contre l'Angleterre samedi.

Pour la première fois depuis 16 ans, l'équipe de France a pris au minimum deux buts pendant deux matchs consécutifs en Coupe du monde Au terme d'un match spectaculaire au Hard Rock Stadium de Miami, l'équipe de France a vu l'Angleterre rafler la médaille de bronze grâce à la victoire des Three Lions sur le score de 6 buts à 4. Jeu, set et match pour l'ère Didier Deschamps qui a touché à sa fin par deux défaites avec au moins 2 buts d'écart. Ce qui n'était plus arrivé depuis la Coupe du monde 2010 en Afrique du sud sous les ordres de Raymond Domenech et le fiasco de Knysna. Les Bleus s'étaient inclinés face au Mexique (0-2) et à l'Afrique du sud (1-2).