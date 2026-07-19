Coupe du Monde 2026 - Equipe de France : Le vestiaire dévoile le dernier discours de Deschamps

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a disputé ce samedi soir son dernier match à la tête de l'équipe de France, avec une défaite contre l'Angleterre dans la petite finale de la Coupe du monde 2026 (4-6). Et évidemment, l'émotion était grande au coup de sifflet final, lorsqu'il a fallu faire son dernier discours face aux joueurs.

On ne le reverra plus sur le banc de l'équipe de France. En place depuis quatorze années, Didier Deschamps a tiré sa révérence lors de cette Coupe du monde 2026. Certains auraient aimé une autre fin, mais le sélectionneur de tricolore semble bel et bien prêt à tourner la page.

« C’était difficile, il était ému, c’était sa dernière » Au lendemain de ce dernier match à la tête des Bleus, qui s'est terminé sur une défaite face à l'Angleterre, certains joueurs ont raconté les coulisses du vestiaire et les derniers mots de Didier Deschamps à son groupe. « C’était difficile, il était ému, c’était sa dernière. C’étaient surtout des mots de remerciement pour les années qu’on a passées ensemble, mais aussi pour tout ce qu’on a donné dans cette compétition, même si on n’a pas tout bien fait » a confié Jules Koundé, dans des propos rapportés par Le Parisien.