Lamine Yamal : La photo avec Lionel Messi qui fait halluciner au sein de la sélection espagnole

19 ans après la photo où Lionel Messi donnait le bain à Lamine Yamal, ces deux derniers vont se retrouver en finale de la Coupe du monde 2026 dimanche. Un cliché qui a fait le tour du monde, mais auquel ne croyait pas Mikel Merino. L’international espagnol pensait dans un premier temps qu’elle avait faite grâce à l’intelligence artificielle.
En 2007, dans le cadre d’une collecte de fonds organisée par l’UNICEF, alors sponsor du FC Barcelone, Lionel Messi prenait la pose avec un certain Lamine Yamal. Ce dernier était alors âgé de quelques mois et le moment où l’Argentin lui donnait le bain avait été immortalisé, avant de faire ensuite le tour du monde, encore plus aujourd’hui alors qu’ils seront opposés dimanche lors de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Albiceleste et l’Espagne.
« J’ai cru qu’elle avait été créée par intelligence artificielle et qu’elle n’était pas réelle »
Au départ, Mikel Merino ne pensait même pas qu’elle était réelle, comme il l’a confié en conférence de presse : « Honnêtement, c’est incroyable. La première fois que je l’ai vue, j’ai cru qu’elle avait été créée par intelligence artificielle et qu’elle n’était pas réelle. Mais c’est fascinant de voir comment la vie fonctionne parfois. Il existe des situations exceptionnelles qui donnent l’impression d’avoir été écrites à l’avance, alors qu’elles ne sont que le fruit des coïncidences de la vie. »
« Cette photo de nous deux est incroyable »
Lionel Messi, âgé de 20 ans à ce moment-là, a lui aussi forcément été interrogé sur cette photo avec Lamine Yamal. « Honnêtement, cette photo de nous deux est incroyable ! C’est ça, la vie, non ? J’ai pris une photo avec lui alors qu’il était encore un bébé, et nous voilà tous les deux aujourd’hui, face à face en Coupe du monde », a déclaré le capitaine de l’Argentine. « Yamal ? Un immense talent, quelqu’un que j’ai beaucoup suivi parce qu’il joue dans un club que j’aime et je lui souhaite toujours le meilleur. Et puis, à seulement 19 ans, il fait déjà partie des joueurs de référence au niveau mondial. Il a toute sa carrière devant lui. Il a une grande opportunité d’accomplir quelque chose d’historique. Mais nous allons essayer de l’empêcher de réaliser cela cette fois-ci (sourire). Je veux simplement lui souhaiter le meilleur. C’est fou ! C’est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et je lui souhaite beaucoup de réussite, parce que ce qui est bon pour lui sera aussi bon pour Barcelone. »