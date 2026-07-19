Lamine Yamal : La photo avec Lionel Messi qui fait halluciner au sein de la sélection espagnole

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

19 ans après la photo où Lionel Messi donnait le bain à Lamine Yamal, ces deux derniers vont se retrouver en finale de la Coupe du monde 2026 dimanche. Un cliché qui a fait le tour du monde, mais auquel ne croyait pas Mikel Merino. L’international espagnol pensait dans un premier temps qu’elle avait faite grâce à l’intelligence artificielle.

En 2007, dans le cadre d’une collecte de fonds organisée par l’UNICEF, alors sponsor du FC Barcelone, Lionel Messi prenait la pose avec un certain Lamine Yamal. Ce dernier était alors âgé de quelques mois et le moment où l’Argentin lui donnait le bain avait été immortalisé, avant de faire ensuite le tour du monde, encore plus aujourd’hui alors qu’ils seront opposés dimanche lors de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Albiceleste et l’Espagne.

« J’ai cru qu’elle avait été créée par intelligence artificielle et qu’elle n’était pas réelle » Au départ, Mikel Merino ne pensait même pas qu’elle était réelle, comme il l’a confié en conférence de presse : « Honnêtement, c’est incroyable. La première fois que je l’ai vue, j’ai cru qu’elle avait été créée par intelligence artificielle et qu’elle n’était pas réelle. Mais c’est fascinant de voir comment la vie fonctionne parfois. Il existe des situations exceptionnelles qui donnent l’impression d’avoir été écrites à l’avance, alors qu’elles ne sont que le fruit des coïncidences de la vie. »