Coupe du monde 2026 - «Nous avons vu des choses qui nous ont beaucoup surpris» : L'Espagne lâche un gros coup de pression avant la finale !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant la finale de la Coupe du monde 2026 qui se jouera dimanche, Aymeric Laporte s’est confié dans un entretien accordé à Marca. Le défenseur de l’Espagne a notamment évoqué l’arbitrage, laissant entendre que l’Albiceleste avait bénéficié de décisions litigieuses, et a mis la pression sur Slavko Vincic, désigné pour arbitrer cette rencontre.

Pour Aymeric Laporte, l’arbitrage sera un élément déterminant de la finale de la Coupe du monde 2026 dimanche entre l’Espagne et l’Argentine. Dans un entretien accordé à Marca, le défenseur international espagnol (53 sélections) a pointé du doigt un certain laxisme dont auraient bénéficié les Argentins depuis le début de la compétition. De quoi mettre la pression sur celui qui sera au sifflet pour cette rencontre, le Slovène Slavko Vincic.

« Il est vrai que lors des derniers matchs, nous avons vu des choses qui nous ont beaucoup surpris » « Je ne suis pas du tout inquiet de l'agressivité dans le football. Si elle est tolérée et que l'arbitre fait son travail, cela ne me pose aucun problème. Il est vrai que lors des derniers matchs, nous avons vu des choses qui nous ont beaucoup surpris, des actions restées impunies. Surtout contre l'Argentine, une équipe qui marque les esprits. Cela ne devrait pas être autorisé dans le football, surtout dans des compétitions aussi importantes, car cela peut déstabiliser et frustrer l'équipe », a déclaré Aymeric Laporte.