Coupe du monde 2026 : Les Bleus «dégoûtés de devoir jouer» contre l'Angleterre, «c’est presque de la torture»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, l’équipe de France affronte l’Angleterre à l’occasion du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026. Si d’après un membre du staff français, les Bleus sont dégoûtés de devoir prendre part à cette rencontre, c’est également l’avis de Bixente Lizarazu, qui ne comprend pas la soi-disant importance de ce rendez-vous.

Un dernier tour de piste. Éliminée en demi-finale par l’Espagne, l’équipe de France va devoir tout de même disputer la « petite finale » de cette Coupe du Monde 2026 face à l’Angleterre ce samedi soir (23h). Comme indiqué par un membre du staff français auprès de l’Equipe, les hommes de Didier Deschamps ne sont pas emballés par cette rencontre : « Ce match, vous pensez qu'ils ont envie de le jouer ? Bien sûr que non. Ce groupe était là pour autre chose. Ils sont dégoûtés de devoir jouer ».

« Ce match, c'est presque de la torture » Et clairement, Bixente Lizarazu comprend totalement les joueurs de l’équipe de France. Dans l’Equipe, le champion du monde 1998 s’est exprimé au sujet de cette rencontre. « Je ne cache pas qu'après la défaite contre l'Espagne, un peu comme (Thomas) Tuchel, je m'en fiche de cette petite finale. Ce ne sont pas les Jeux Olympiques, il n'y a pas de médaille d'or, d'argent ou de bronze. Même vice-champion du monde, c'est du pipeau. On a été éliminés par l'Espagne. Psychologiquement, c'est un match très difficile à aborder. Avec tellement d'espoir d'atteindre la finale, le coup de massue est colossal. Humainement, c'est difficile de trouver des ressources. Ce match, c'est presque de la torture », a-t-il confié.