Coupe du monde 2026 : Les Bleus «dégoûtés de devoir jouer» contre l'Angleterre, «c’est presque de la torture»

Ce samedi soir, l’équipe de France affronte l’Angleterre à l’occasion du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026. Si d’après un membre du staff français, les Bleus sont dégoûtés de devoir prendre part à cette rencontre, c’est également l’avis de Bixente Lizarazu, qui ne comprend pas la soi-disant importance de ce rendez-vous.
Un dernier tour de piste. Éliminée en demi-finale par l’Espagne, l’équipe de France va devoir tout de même disputer la « petite finale » de cette Coupe du Monde 2026 face à l’Angleterre ce samedi soir (23h). Comme indiqué par un membre du staff français auprès de l’Equipe, les hommes de Didier Deschamps ne sont pas emballés par cette rencontre : « Ce match, vous pensez qu'ils ont envie de le jouer ? Bien sûr que non. Ce groupe était là pour autre chose. Ils sont dégoûtés de devoir jouer ».
« Ce match, c'est presque de la torture »
Et clairement, Bixente Lizarazu comprend totalement les joueurs de l’équipe de France. Dans l’Equipe, le champion du monde 1998 s’est exprimé au sujet de cette rencontre. « Je ne cache pas qu'après la défaite contre l'Espagne, un peu comme (Thomas) Tuchel, je m'en fiche de cette petite finale. Ce ne sont pas les Jeux Olympiques, il n'y a pas de médaille d'or, d'argent ou de bronze. Même vice-champion du monde, c'est du pipeau. On a été éliminés par l'Espagne. Psychologiquement, c'est un match très difficile à aborder. Avec tellement d'espoir d'atteindre la finale, le coup de massue est colossal. Humainement, c'est difficile de trouver des ressources. Ce match, c'est presque de la torture », a-t-il confié.
« Personne n'a envie de jouer ce match, pas même les joueurs français »
Sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel a tenu un discours similaire : « Personne n'a envie de jouer ce match, pas même les joueurs français. Comme nous, ils voulaient disputer la finale et on a tout donné pour y arriver également... On va se préparer pour cette rencontre de manière professionnelle, évidemment, même si on va disposer d'un jour de repos de moins qu'eux. »