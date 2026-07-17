Coupe du Monde 2026 - «Ça fait mal» : Un joueur de l’équipe de France se lâche après l’élimination face à l’Espagne !

Mardi soir, le rêve de l’équipe de France de remporter une troisième Coupe du Monde s’est arrêté brutalement. Éliminés par l’Espagne en demi-finales (2-0), les Bleus vont désormais disputer le match pour la troisième place face à l’Angleterre ce samedi soir (23h). Présent en conférence de presse d’avant-match, Ibrahima Konaté a reconnu que cette défaite avait fait mal au vestiaire.
Surclassée par l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France peut nourrir des regrets. Alors que le mondial touche à sa fin pour les Bleus, les hommes de Didier Deschamps vont devoir disputer le match pour la troisième place face à l’Angleterre ce samedi soir. Présent en conférence de presse ce vendredi, Ibrahima Konaté a reconnu que cette troisième élimination consécutive face à la « Roja » faisait mal.
« Trois défaites de suite, ça fait mal et on ne l'accepte pas »
« Trois défaites de suite, ça fait mal et on ne l'accepte pas en tant que compétiteur. A l'Euro 2024, ils étaient meilleurs que nous mais il y avait quelque chose à faire. En Ligue des nations, cette équipe était meilleure que celle contre laquelle on a joué il y a quelques jours. Lamine Yamal et Nico Williams étaient à 100% », a d’abord confié le nouveau défenseur du Real Madrid avant de poursuivre sur l’élimination de mardi.
« On était en retard sur pas mal de choses »
« Le dernier match, ils étaient meilleurs que nous. La raison ? Il faut demander au coach. On était en retard sur pas mal de choses. Mais en tant que remplaçant, c'est plus facile à dire qu'à faire. On doit apprendre et comprendre pourquoi ça ne l'a pas fait. On est tombés sur une équipe d'Espagne qui était meilleure. Ils ne sont pas rentrés dans nos têtes, on fait abstraction de ce qui se dit. Un seul joueur a parlé en vrai (rire). Ça lui a réussi, mais ce n'est pas la fin de notre carrière, on va être amenés à les rencontrer », conclut Ibrahima Konaté.