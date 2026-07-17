Coupe du Monde 2026 - «Ça fait mal» : Un joueur de l’équipe de France se lâche après l’élimination face à l’Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, le rêve de l’équipe de France de remporter une troisième Coupe du Monde s’est arrêté brutalement. Éliminés par l’Espagne en demi-finales (2-0), les Bleus vont désormais disputer le match pour la troisième place face à l’Angleterre ce samedi soir (23h). Présent en conférence de presse d’avant-match, Ibrahima Konaté a reconnu que cette défaite avait fait mal au vestiaire.

Surclassée par l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France peut nourrir des regrets. Alors que le mondial touche à sa fin pour les Bleus, les hommes de Didier Deschamps vont devoir disputer le match pour la troisième place face à l’Angleterre ce samedi soir. Présent en conférence de presse ce vendredi, Ibrahima Konaté a reconnu que cette troisième élimination consécutive face à la « Roja » faisait mal.

« Trois défaites de suite, ça fait mal et on ne l'accepte pas » « Trois défaites de suite, ça fait mal et on ne l'accepte pas en tant que compétiteur. A l'Euro 2024, ils étaient meilleurs que nous mais il y avait quelque chose à faire. En Ligue des nations, cette équipe était meilleure que celle contre laquelle on a joué il y a quelques jours. Lamine Yamal et Nico Williams étaient à 100% », a d’abord confié le nouveau défenseur du Real Madrid avant de poursuivre sur l’élimination de mardi.