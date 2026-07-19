«Pas envie d’aller en prison» : L’improbable sortie d’un joueur espagnol avant la finale de la Coupe du monde 2026

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Donald Trump sera présent au MetLife Stadium pour remettre les médailles aux joueurs argentins et espagnols au terme de la finale de la Coupe du monde ce dimanche, Borja Iglesias prévoit de le saluer malgré des convictions politiques radicalement opposées à celle du président des États-Unis.

Après avoir respectivement battu la France et l'Angleterre, L’Espagne et l’Argentine ont rendez-vous au MetLife Stadium de New York ce dimanche pour la finale de la Coupe du monde. Sans surprise, Donald Trump sera présent pour assister à la rencontre et remettre le trophée aux vainqueurs, mais également une médaille aux vaincus. Borja Iglesias, connu pour ses prises de position contre le racisme et l’homophobie, sera donc amené à croiser le président des États-Unis et compte lui serrer la main.

« J’espère le saluer à un moment où nous serons tous très heureux » « Je n’ai pas envie d’aller en prison, a plaisanté le joueur du Celta Vigo, interrogé par le média espagnol Panenka. J’espère le saluer à un moment où nous serons tous très heureux, et que ça passe très vite et que je puisse oublier. J’adorerais faire beaucoup de choses mais la réalité, c’est que même si les gens pensent que je suis tout-puissant, je n’ai pas autant de pouvoir que ça pour m’attaquer à certaines choses. »