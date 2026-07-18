Coupe du Monde - Équipe de France : L'Angleterre peut priver la FFF d'un joli chèque !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, l’équipe de France affronte l’Angleterre lors de la « petite finale » de la Coupe du Monde 2026. Si cette rencontre paraît anecdotique, la FFF espère néanmoins une victoire des Bleus, notamment pour des raisons financières. L’équipe victorieuse remportera au moins 2 millions de dollars supplémentaires que l’équipe perdante. Explications.

Une rencontre que personne n’avait envie de disputer. Tous deux éliminés en demi-finales de la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France et l’Angleterre vont s’affronter ce samedi soir (23h) dans le cadre du match pour la troisième place. Didier Deschamps a décidé de faire tourner pour son dernier match en tant que sélectionneur des Bleus. Et si cette rencontre paraît anecdotique sur le papier, sur le plan financier, la FFF y prête une attention particulière.

2M€ de primes supplémentaires pour le vainqueur de ce match Comme l’indique RMC, la nation qui remportera cette « petite finale » empochera 29 millions de dollars, contre 27 millions de dollars pour l’équipe qui terminera donc quatrième. Du côté de la FFF, un gain supplémentaire et supérieur serait le bienvenu alors que l’instance a estimé à 24M€ le coût total de son périple aux États-Unis. En attendant, Didier Deschamps espère tourner la page de l’équipe de France sur une bonne note, et aura à cœur de motiver son groupe une dernière fois.