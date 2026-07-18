Équipe de France : Avant l’Angleterre, un joueur fait déjà ses adieux à Didier Deschamps

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps va diriger les Bleus pour la dernière fois à l’occasion de la petite finale du Mondial contre l’Angleterre. À la veille du match, le défenseur Ibrahimia Konaté a pris la parole en conférence de presse pour saluer le passage de son sélectionneur.

Cette dernière rencontre face à l’Angleterre n’est pas celle qu’espéraient disputer les Français ce week-end. Alors que l’Espagne et l’Argentine vont s’affronter en finale ce dimanche, les Bleus ont rendez-vous avec les Three Lions la veille pour se disputer la troisième place. Une rencontre qui sera la dernière dirigée par Didier Deschamps, laissant sa place à Zinedine Zidane, dont l’arrivée devrait être officialisée dans les prochains jours. Présent devant les journalistes ce vendredi, Ibrahima Konaté a tenu à saluer le parcours de son entraîneur et de ses collaborateurs qui vont également s’en aller.

« J’aimerais remercier le coach, le staff et toutes les personnes qui l'ont accompagné en équipe de France » « Avant toute chose, j'aimerais remercier le coach, le staff et toutes les personnes qui l'ont accompagné en équipe de France. Ça a été un long chemin pour lui, et il a apporté beaucoup de joie. Il a pu y avoir des moments de déception, mais il ne faut pas oublier tout le bonheur qu'il a apporté », a confié le futur joueur du Real Madrid au début de sa conférence de presse.