Équipe de France : Avant l’Angleterre, un joueur fait déjà ses adieux à Didier Deschamps

Didier Deschamps va diriger les Bleus pour la dernière fois à l’occasion de la petite finale du Mondial contre l’Angleterre. À la veille du match, le défenseur Ibrahimia Konaté a pris la parole en conférence de presse pour saluer le passage de son sélectionneur.
Cette dernière rencontre face à l’Angleterre n’est pas celle qu’espéraient disputer les Français ce week-end. Alors que l’Espagne et l’Argentine vont s’affronter en finale ce dimanche, les Bleus ont rendez-vous avec les Three Lions la veille pour se disputer la troisième place. Une rencontre qui sera la dernière dirigée par Didier Deschamps, laissant sa place à Zinedine Zidane, dont l’arrivée devrait être officialisée dans les prochains jours. Présent devant les journalistes ce vendredi, Ibrahima Konaté a tenu à saluer le parcours de son entraîneur et de ses collaborateurs qui vont également s’en aller.
« J’aimerais remercier le coach, le staff et toutes les personnes qui l'ont accompagné en équipe de France »
« Avant toute chose, j'aimerais remercier le coach, le staff et toutes les personnes qui l'ont accompagné en équipe de France. Ça a été un long chemin pour lui, et il a apporté beaucoup de joie. Il a pu y avoir des moments de déception, mais il ne faut pas oublier tout le bonheur qu'il a apporté », a confié le futur joueur du Real Madrid au début de sa conférence de presse.
« Il y a tellement de personnes à remercier »
« Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui travaillent autour de l'équipe de France, qui nous apportent de la joie et nous suivent partout. Je pense également à celles qui ont aidé les familles dans leurs déplacements pendant cette compétition. Il y a tellement de personnes à remercier. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à cette aventure, a enchaîné Konaté. Ça a été un bonheur de travailler avec eux, et je leur souhaite le meilleur pour la suite. Je veux aussi remercier tous les supporters français qui nous ont suivis et énormément soutenus. C'était beau de les voir au stade. On sait à quel point les prix étaient élevés, alors on les remercie d'avoir été là pour nous accompagner. On aurait aimé leur rendre la pareille en gagnant la compétition, mais cela n'a malheureusement pas été le cas. »