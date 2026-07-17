Équipe de France : Deschamps explique l’un de ses choix critiqués contre l’Espagne

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pointé du doigt pour avoir sorti Adrien Rabiot à la mi-temps du match face à l’Espagne (0-2) en raison de son carton jaune, Didier Deschamps est revenu sur sa décision ce vendredi, à la veille de la petite finale contre l’Angleterre.

Didier Deschamps est la cible de critiques après la demi-finale perdue contre l’Espagne (0-2). À la mi-temps, le sélectionneur des Bleus a notamment décidé de sortir Adrien Rabiot, l’un des meilleurs sur le terrain, en raison d’un carton jaune reçu dès la 9e minute pour une faute sur Dani Olmo. « Ça, c'est nouveau, maintenant quand on prend un carton jaune, on ne peut plus au football? Alors que ça avait été notre meilleur joueur », regrettait notamment Éric Di Meco sur RMC après la rencontre. Un avis partagé par Johan Micoud sur La Chaîne L’Équipe.

Deschamps sous le feu des critiques « On en parle? Ce n'est pas possible d'avoir ce raisonnement! On est en train de jouer une demi-finale de Coupe du monde. Et tu sors ton meilleur joueur parce qu'il a un jaune et qu'il a refait une faute à la 45e? Ça, je ne peux pas l'entendre. Tu prends un bouillon terrible en première mi-temps et tu en as un qui te sort deux ou trois impacts, qui existe dans le match... et tu le sors », a lancé l’ancien joueur. Présent face à la presse avant la petite finale contre l’Angleterre, Didier Deschamps a justifié sa décision.