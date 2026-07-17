«Dugarry ? Next !» : Deschamps répond cash aux critiques de son ancien coéquipier

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, Christophe Dugarry a encore été très critique envers Didier Deschamps après l’élimination logique de l’équipe de France face à l’Espagne (0-2). À la veille de la petite finale contre l’Angleterre, le sélectionneur des Bleus a été interrogé sur les propos de son ancien coéquipier.

Après l’élimination de l’équipe de France face à l’Espagne (0-2) en demi-finale de la Coupe du monde, les critiques ont été nombreuses, notamment contre Didier Deschamps. Une fois n’est pas coutume, son ancien coéquipier de l’épopée 1998 Christophe Dugarry n’a pas été tendre à son égard. « Je me sens floué, arnaqué, embobiné, cocu, a-t-il lâché sur RMC. Ça fait 14 ans qu’on sait que cette équipe brille par ses individualités et que son jeu collectif est limité, ça fait 14 ans qu’on est plusieurs à se plaindre du jeu. On se fait chier, on s’emmerde et on nous dit : "oui mais tais-toi, avec Deschamps, on sait qu’on ne joue pas bien, mais au moins, on gagne". Mais on ne gagne que dalle, tu as gagné une compétition sur six, tout ça, ça a été du bluff. »

« Ne faites pas le service après-vente » Présent en conférence de presse à la veille de la petite finale contre l’Angleterre (samedi à 23h, heure française), Didier Deschamps a été interrogé sur les critiques entendues après l’élimination des Bleus. « Je ne les écoute pas et je ne les lis pas. Merci de me le dire quand même, j’imagine bien », a commencé le sélectionneur tricolore, relancé dans la foulée sur les propos de Christophe Dugarry : « Alors là, zappez tout de suite c'est plus simple. Next. Il n’y a pas de "non mais", Next. Je n'ai pas à répondre. Sans me prendre pour un autre, je suis désolé mais je n’ai pas forcément les mêmes références que vous. Même si un journaliste ou un ancien joueur, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne me pose pas de problème. Mais ne faites pas le service après-vente, je ne suis pas là pour ça. »