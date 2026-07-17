Didier Deschamps : Le malaise avec les joueurs de l’équipe de France après l’élimination contre l’Espagne

Alexis Brunet

Mardi, l’équipe de France s’est malheureusement fait éliminer aux portes de la finale de la Coupe du monde par l’Espagne (2-0). Après cette rencontre, Didier Deschamps a été très critiqué. Il a notamment été reproché au sélectionneur d’avoir fait sortir Adrien Rabiot à la mi-temps et d’avoir titularisé Aurélien Tchouaméni qui revenait de blessure.

Le dimanche 19 juillet, l’équipe de France ne sera pas sur la pelouse du MetLife Stadium de New York pour disputer la finale de la Coupe du monde. Malheureusement, les Bleus joueront eux le samedi 18 juillet la petite finale face à l’Angleterre au Hard Rock Stadium de Miami. La marche était trop haute pour les hommes de Didier Deschamps qui n’ont rien pu faire face à l’Espagne en demi-finale et qui se sont inclinés 2-0.

Certains choix de Deschamps n’ont pas été compris Face à l’Espagne, l’équipe de France est donc tombée sur plus forte qu'elle, mais cette rencontre a quelque peu fait naître un malaise entre Didier Deschamps et ses joueurs. Selon les informations de L’Équipe, certains n’auraient pas compris la décision du sélectionneur de faire sortir Adrien Rabiot dès la mi-temps, alors même que ce dernier avait reçu un carton jaune en première période. Cela peut se comprendre, car le milieu de terrain de l’AC Milan s’était montré très à l’aise et percutant. De plus, une partie du vestiaire s’est interrogée sur la titularisation d’Aurélien Tchouaméni, qui revenait tout juste de blessure après avoir loupé les deux derniers matchs. Le Madrilène aurait été critiqué par l’entourage de certains joueurs, alors que Manu Koné, qui a montré de belles choses tout au long de la compétition, disposait de nombreux soutiens.