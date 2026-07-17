Didier Deschamps : Le malaise avec les joueurs de l’équipe de France après l’élimination contre l’Espagne

Mardi, l’équipe de France s’est malheureusement fait éliminer aux portes de la finale de la Coupe du monde par l’Espagne (2-0). Après cette rencontre, Didier Deschamps a été très critiqué. Il a notamment été reproché au sélectionneur d’avoir fait sortir Adrien Rabiot à la mi-temps et d’avoir titularisé Aurélien Tchouaméni qui revenait de blessure.
Le dimanche 19 juillet, l’équipe de France ne sera pas sur la pelouse du MetLife Stadium de New York pour disputer la finale de la Coupe du monde. Malheureusement, les Bleus joueront eux le samedi 18 juillet la petite finale face à l’Angleterre au Hard Rock Stadium de Miami. La marche était trop haute pour les hommes de Didier Deschamps qui n’ont rien pu faire face à l’Espagne en demi-finale et qui se sont inclinés 2-0.
Certains choix de Deschamps n’ont pas été compris
Face à l’Espagne, l’équipe de France est donc tombée sur plus forte qu'elle, mais cette rencontre a quelque peu fait naître un malaise entre Didier Deschamps et ses joueurs. Selon les informations de L’Équipe, certains n’auraient pas compris la décision du sélectionneur de faire sortir Adrien Rabiot dès la mi-temps, alors même que ce dernier avait reçu un carton jaune en première période. Cela peut se comprendre, car le milieu de terrain de l’AC Milan s’était montré très à l’aise et percutant. De plus, une partie du vestiaire s’est interrogée sur la titularisation d’Aurélien Tchouaméni, qui revenait tout juste de blessure après avoir loupé les deux derniers matchs. Le Madrilène aurait été critiqué par l’entourage de certains joueurs, alors que Manu Koné, qui a montré de belles choses tout au long de la compétition, disposait de nombreux soutiens.
Beaucoup de changements contre l’Angleterre
Il reste toutefois un match à l’équipe de France dans cette Coupe du monde et les Bleus devront donc se remobiliser pour aller chercher la troisième place. Face à l’Angleterre, Didier Deschamps devrait faire beaucoup tourner avec notamment les probables titularisations de Warren Zaïre-Emery et de N’Golo Kanté au milieu de terrain. En attaque, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche et Rayan Cherki pourraient aussi commencer, tout comme Malo Gusto, Théo Hernandez et Ibrahima Konaté en défense.