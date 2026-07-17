Coupe du Monde 2026 : La FIFA offre un bijou aux champions du Monde, c’est une première !

Alexis Brunet

Dimanche soir, l’Argentine et l’Espagne s’affronteront pour savoir quelle équipe deviendra officiellement championne du monde. Les gagnants recevront le célèbre trophée, mais ils auront également la chance de se voir offrir un très beau bijou. En effet, la FIFA va offrir une bague sur mesure aux 26 champions du monde.

La Coupe du monde touche à son terme. Il n’y a plus que deux matchs à disputer, la petite finale qui aura lieu le samedi 18 juillet entre la France et l’Angleterre, mais surtout la finale qui opposera l’Espagne à l’Argentine le dimanche 19 juillet. Les Bleus peuvent donc espérer monter sur le podium, mais ils ne remporteront pas le précieux trophée, ainsi qu’un très beau cadeau.

Une bague offerte aux champions du monde Comme d’habitude, l’équipe qui remportera la Coupe du monde se verra remettre le trophée Jules Rimet, mais ce n’est pas tout. En effet, comme l’a dévoilé le site de la FIFA, les 26 champions du monde repartiront également avec une bague réalisée sur mesure. Une grande première dans l’histoire du mondial pour un modèle en édition limitée composé de 2 026 exemplaires numérotés à travers le monde.