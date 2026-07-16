Netflix abandonne son projet avec le PSG : La série tant attendue ne sera pas diffusée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a été sacré champion d’Europe deux fois en autant de saisons. Après la première victoire finale des Parisiens en mai 2025, le patron du club Nasser Al-Khelaïfi avait fait le teasing d’un documentaire bientôt disponible sur Netflix. Il n’en sera rien puisque la plateforme de streaming américain mis un terme à sa collaboration. Explications.

Le 31 mai 2025, le PSG écrivait une page de ses 55 années d’histoire à l’époque. Après plusieurs campagnes à courir derrière le Saint-Graal européen, le Paris Saint-Germain soulevait la Coupe aux Grandes oreilles grâce à sa victoire face à l’Inter en finale de Ligue des champions (5-0). Depuis, l’équipe de Luis Enrique est parvenue à conserver son titre contre Arsenal à Budapest le 30 mai (1-1 puis 3-4 aux tirs au but). Mais entre temps, le président Nasser Al-Khelaïfi avait fait une annonce importante pour les supporters et suiveurs du PSG entre la fin de la campagne européenne de C1 en 2025 et la Coupe du monde des clubs.

Netflix a fini par dire stop « Il va y avoir une série documentaire sur le Paris-Saint-Germain après la Coupe du monde des clubs. Il retracera les coulisses des événements et sera visible sur Netflix ». Néanmoins, de multiples raisons ont fait que le projet n’a cessé d’être repoussé. Désormais, la série documentaire montrera les coulisses des deux dernières saisons du PSG, le « back-to-back » en Ligue des champions. Pourquoi y a-t-il eu autant de reports ? Selon L’Équipe, ce fut une question de l’absence d’autorisation de la part du PSG de donner des accès que la plateforme américaine souhaitait pour proposer une expérience encore plus immersive à ses téléspectateurs. Ce qui a eu le mérite d’agacer le géant du streaming américain qui a mis fin au projet.