Coupe du monde 2026 : Avant d'affronter la France, Harry Kane fait une grande promesse

Axel Cornic

Comme l'équipe de France, l'Angleterre a échoué en demi-finale de cette Coupe du monde 2026, perdant face à l'Argentine de Lionel Messi (2-1). Les deux se retrouveront ainsi pour la petite finale du 18 juillet prochain, avec le capitaine anglais Harry Kane qui semble décidé à quitter la compétition sur une victoire.

C'est la fin de l'aventure pour l'équipe de France, qui ne remportera pas une troisième Coupe du monde après son succès de 1998 et celui de 2018. Mais elle n'est pas la seule déçue, puisque l'Angleterre pensait également aller jusqu'à la finale... mais devra plutôt se contenter du match pour la troisième place, de ce samedi.

« Les mots me manquent pour exprimer ce sentiment de vide qui m'habite en ce moment » Après l'échec contre l'Argentine, les langues ont commencé à se délier et plusieurs joueurs ont ainsi publié des messages sur les réseaux sociaux. C'est le cas d'Harry Kane, qui a tenu à s'adresser aux supporters anglais. « Les mots me manquent pour exprimer ce sentiment de vide qui m'habite en ce moment. Nous étions tout près, vraiment tout près, d'une nouvelle finale, mais cela n'a pas suffi. Nous avons tout donné au cours de ces sept dernières semaines, et échouer ainsi est difficile à accepter ! » a écrit le capitaine des Three Lions, via son compte X.