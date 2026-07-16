Coupe du monde 2026 : L’Argentine qualifiée pour la finale, les Bleus de Deschamps sont dégoûtés !

Axel Cornic

Considérée comme l'une des meilleures équipes en lice, la France s'est finalement arrêtée en demi-finale, battue par l'Espagne (2-0). La Coupe du monde 2026 n'est pas terminée pour autant avec une petite finale à disputer le 18 juillet prochain contre l'Angleterre, mais Kylian Mbappé et ses coéquipiers avaient d'autres plans en tête.

Il n'y aura pas de troisième étoile pour l'équipe de France. Après une victoire en 2018 et une finale malheureuse en 2022, Didier Deschamps avait l'envie de faire encore mieux en cette édition 2026. Mais ses hommes n'ont pas su aller plus loin que la demi-finale, avec l'Espagne qui a brisé les rêves français.

La France voulait sa revanche face à l'Argentine Ce n'est pas seulement le cas des supporters, mais également des joueurs de l'équipe de France, qui rêvaient d'une victoire finale... face à l'Argentine ! RMC Sport nous apprend en effet que le fait de ne pas recroiser Lionel Messi et les siens est une immense déception pour les Bleus. Depuis 2022 et leur défaite aux tirs aux buts ils souhaitaient tous prendre leur revanche, mais cela est désormais impossible. A noter qu'ils auraient pu le faire également lors de la petite finale, mais ce sera finalement l'Angleterre.