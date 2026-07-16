Espagne/Argentine : L’incroyable pari d’un joueur en cas de victoire à la Coupe du monde, «je me ferai tatouer son visage»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Espagne et l’Argentine s’affronteront ce dimanche en finale de la Coupe du monde (21h, heure française). En cas de victoire de la Roja, Marc Cucurella, futur joueur du Real Madrid, devra honorer un improbable pari fait avant le début de la compétition : se faire tatouer le visage de son sélectionneur.

On connait désormais l’affiche de la finale de la Coupe du monde 2026. Au lendemain de la nette victoire de l’Espagne contre la France (2-0), l’Argentine est allée décrochée un nouveau succès renversant face à l’Angleterre (2-1), lui donnant le droit de défendre son titre ce dimanche au MetLife Stadium de New York (21h, heure française). Quant à Marc Cucurella, il n'est plus qu'à un match de devoir honorer un improbable pari en se faisant tatouer le visage de son entraîneur.

L’improbable pari de Cucurella Avant le début de la compétition, le futur joueur du Real Madrid avait en effet promis de se tatouer le visage Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, s’il venait à remporter le Mondial 2026 avec la Roja, qui n’a plus remporté la compétition depuis son premier sacre en 2010. « Je me ferais tatouer le visage de Luis de la Fuente », avait confié l’international espagnol au micro de la Cope, précisant qu’il s’agirait d’un petit tatouage, « mais je pense que ce sera un bon souvenir. Il faudrait réfléchir à l’emplacement. »