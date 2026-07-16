Coupe du monde 2026 : Les Argentins se lâchent après la qualification, la FIFA pourrait les sanctionner !

Axel Cornic

L'Argentine de Lionel Messi a réussi à se frayer un chemin jusqu'à une nouvelle finale de Coupe du monde, en éliminant l'Angleterre (2-1). Mais les scènes de joie au coup de sifflet final ont quelque peu dérapé, avec notamment la présence d'une banderole portant un message politique, ce qui est interdit par le règlement de la FIFA.

C'était une demi-finale qui sentait la poudre. Car tout oppose l'Argentine et l'Angleterre et ce n'est pas seulement sportif. A chaque rencontre entre les deux pays, en football comme dans d'autres disciplines, le fantôme des Malouines revient sans cesse... et cette rencontre de la Coupe du monde 2026 n'a pas fait exception.

Une banderole qui a relancé un conflit vieux de 44 ans En marge des célébrations argentines sur la pelouse, on a en effet vu plusieurs joueurs porter une banderole avec écrit : « Les Malouines sont argentines ». Une référence évidemment au conflit qui oppose l'Argentine et l'Angleterre depuis 1982, au sujet du célèbre archipel du sud de l'Atlantique. Mais cette banderole n'a pas du tout été apprécié par le gouvernement anglais, qui a réclamé une enquête à la FIFA pur une « violation flagrante » de son règlement. Effectivement, tout message de nature politique est interdit par la fédération internationale, qui pourrait infliger des sanctions aux joueurs concernés... mais seulement après la fin de cette Coupe du monde 2026.