Coupe du monde 2026 - France/Angleterre : Les joueurs de l'équipe de France «sont dégoûtés de devoir jouer» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dominée par l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde, l'équipe de France est dans l'obligation d'affronter l'Angleterre dans la petite finale. Une rencontre sans réel enjeu que personne n'a envie de disputer que ce soit côté anglais ou côté français.

Malgré son élimination en demi-finale, l'équipe de France a un dernier match à jouer samedi. Il s'agira de la petite finale contre l'Angleterre afin déterminer qui sera classé troisième de cette Coupe du monde. Une rencontre pour laquelle il sera difficile de trouver de la motivation, mais Didier Deschamps estime que c'est un devoir d'être au rendez-vous : « On n'est pas au rendez-vous que l'on souhaitait, que l'on attendait, qu'on avait pour objectif. On a un autre rendez-vous qui nous attend. Il n'est pas dimanche (jour de finale), il est samedi. Il faut évidemment évacuer cette énorme déception. Notre devoir à tous, c'est de tout faire samedi parce que c'est le dernier de la compétition. »

«Ils sont dégoûtés de devoir jouer» Mais si Didier Deschamps est évidemment dans son rôle en tentant de motiver ses troupes, au sein du vestiaire des Bleus, le ressenti est évidemment différent. « Ce match, vous pensez qu'ils ont envie de le jouer ? Bien sûr que non. Ce groupe était là pour autre chose », lâche un membre de l'entourage d'un joueur tricolore auprès de L'EQUIPE. « Ils sont dégoûtés de devoir jouer », ajoute un autre. Et pourtant, l'équipe de France sera bien obligée de disputer cette petite finale.