Ousmane Dembélé Ballon d'Or : La malédiction qui a ruiné les chances de l'équipe de France à la Coupe du monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présentée comme la grande favorite du Mondial grâce à son parcours jusque-là, l'équipe de France a finalement chuté face à l'Espagne en demi-finale (0-2). Par conséquent la malédiction du Ballon d'Or se confirme. En effet, jamais un joueur sacré l'année précédent une Coupe du monde n'a été titré. Ousmane Dembélé n'a donc pas changé la donne.

Mardi soir, l'équipe de France a connu une grosse désillusion. Après avoir rêvé d'une troisième étoile, les Bleus ont vu leur parcours s'arrêter brutalement en demi-finale après une défaite face à l'Espagne (2-0) qui ira défier l'Argentine dimanche soir en finale de la Coupe du monde 2026. De leur côté, les Français disputera la petite finale face à l'Angleterre avec l'espoir de décrocher une anecdotique troisième qui ne sera qu'une très maigre consolation.

La malédiction du Ballon d'Or à la Coupe du monde Toujours est-il que cette élimination de l'équipe de France confirme la malédiction du Ballon d'Or. En effet, dans ses colonnes, L'EQUIPE rappelle que le Ballon d'Or en titre n'a jamais remporté la Coupe du monde. Ousmane Dembélé, qui a décroché cette distinction en 2025, aura donc pu briser cette malédiction, mais il n'en sera rien. Il faut dire que même Cristiano Ronaldo, qui s'est présenté en tant que Ballon d'Or lors des Coupes du monde 2014 et 2018, et Lionel Messi en 2010, n'ont réussi cet exploit. Ronaldo en 1998 et Roberto Baggio en 1994 ont tous les deux disputé une finale de Coupe du monde en étant Ballon d'Or en titre et sont donc passés très proche de briser cette malédiction. Une malédiction que Michel Platini aurait lui aussi pu enterrer en 1986 lors de la Coupe du monde au Mexique où il se présente en tant que triple Ballon d'Or en titre. Mais les Bleus termineront troisième malgré un match monumental contre le Brésil en quart de finale.