Coupe du monde 2026 : Deschamps répond cash à Tuchel avant France/Angleterre !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France est tombé de haut. Favorite de la confrontation face aux Espagnols, la sélection tricolore a été surclassée par La Roja et s’est inclinée sur le score de 2 buts à 0 en demi-finale de Coupe du monde 24 heures avant l’élimination de l’Angleterre qui n’a aucune envie de jouer cette petite finale samedi. C’est le coup de gueule poussé par Thomas Tuchel. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, n’est pas du même avis.

Beaucoup s’attendaient à un remake du Crunch en rugby, mais cette fois-ci en finale de Coupe du monde de football. Cependant, l’équipe de France et l’Angleterre se retrouveront pour la consolante, la petite finale de ce Mondial 2026 samedi soir à Miami (23h heure française). Et pour cause, les Bleus et les Three Lions se sont inclinés en demi-finale de la compétition contre l’Espagne (0-2) et l’Argentine (1-2) de manière respective mardi et mercredi. Une rencontre qu’aucune des deux sélections ne veut jouer selon le discours tenu par Thomas Tuchel mercredi à Atlanta après l’élimination des Anglais.

«Notre devoir à tous, c'est de tout faire samedi parce que c'est le dernier de la compétition» Des propos non partagés par son homologue Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France s’est confié aux médias de la FFF TV. « On n'est pas au rendez-vous que l'on souhaitait, que l'on attendait, qu'on avait pour objectif. On a un autre rendez-vous qui nous attend. Il n'est pas dimanche (jour de finale), il est samedi. Il faut évidemment évacuer cette énorme déception. Notre devoir à tous, c'est de tout faire samedi parce que c'est le dernier de la compétition ».