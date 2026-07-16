Coupe du Monde 2026 : Après William Saliba, un autre joueur de l'équipe de France se blesse !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France a été battu par l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde. De surcroit, les Bleus ont perdu William Saliba en cours de match. Alors que le défenseur central d'Arsenal est forfait pour le choc face à l'Angleterre, Brice Samba s'est également blessé, et ce, lors de la dernière séance d'entrainement.

Lors de cette Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a battu à la fois le Sénégal, l'Irak, la Norvège, la Suède, le Paraguay et le Maroc. Ayant atteint le dernier carré de la compétition, les Bleus ont malheureusement perdu face à l'Espagne ce mardi soir (2-0). Par conséquent, les Tricolores vont disputer le match pour la troisième place contre l'Angleterre ce samedi soir ; et non la finale, programmée dimanche.

France-Angleterre : William Saliba est forfait Lors du choc entre la France et l'Espagne, William Saliba est sorti sur blessure. Touché au dos depuis de longues semaines, le défenseur central d'Arsenal avait serré les dents depuis le début de la Coupe du Monde. Toutefois, William Saliba n'a pas pu aller au bout de la demi-finale face à l'Espagne. Et, malheureusement pour Didier Deschamps, son numéro 17 est forfait pour le choc face à l'Angleterre. Pour ne pas arranger les affaires du sélectionneur tricolore, un autre joueur de son groupe vient de se blesser.