L’Angleterre éliminée de la Coupe du monde 2026 : L'annonce qui sème le trouble sur l’avenir de Harry Kane

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après l’élimination de l’Angleterre face à l’Argentine (1-2) ce jeudi soir en demi-finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord, Harry Kane s’est montré évasif quant à la possibilité de participer à la prochaine édition en 2030, à quelques jours de fêter ses 33 ans.

Les Anglais ont cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score contre l’Argentine ce jeudi soir par l’intermédiaire d’Anthony Gordon avant l’heure de jeu. Cependant, Lionel Messi et ses coéquipiers ont renversé la situation avec deux réalisations en l’espace de quelques minutes, signées Enzo Fernandez et Lautaro Martinez. L’Albiceleste va donc pouvoir défendre son titre en finale face à l’Espagne ce dimanche soir (21h, heure française), tandis que les Three Lions rejoignent les Bleus pour la petite finale prévue la veille (23h).

« Le Mondial 2030 ? Quatre ans, c’est long » La déception était immense dans le camp anglais, notamment chez Harry Kane, laissant planer le doute sur son avenir en sélection. « Il est trop tôt pour le dire, a-t-il confié au sujet du Mondial 2030, interrogé par Sky Sport Germany. Je vois les choses d’année en année. Je me sens comme je le souhaite. J’adore jouer pour l’Angleterre. Mais bien sûr, quatre ans, c’est long. Pourtant, on voit bien que Messi est toujours aussi performant à un âge avancé. Je ne sais pas. Je dois d’abord digérer cette élimination. On a tout donné, mais ça n’a pas suffi. »