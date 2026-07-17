Griezmann de retour en équipe de France ? Cette petite bombe lâchée par un journaliste : «Si on le rappelle, il va revenir»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Antoine Griezmann a mis un terme à son histoire avec l'équipe de France à la toute fin du mois de septembre 2024 après un ultime rassemblement en sélection. Une annonce soudaine et surprise qui a eu l'effet d'un choc chez certains coéquipiers. Si bien qu'on pensait qu'il finirait par revenir. Explications.

Dans quelques semaines, et plus précisément le 30 septembre, cela fera deux ans jour pour jour qu'Antoine Griezmann a annoncé la fin de son aventure en équipe de France. En effet, par l'intermédiaire d'un message publié sur ses réseaux sociaux, le champion du monde 2018 fermait un chapitre de 10 ans de sa carrière. « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'Équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables au côté de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires... ».

«Ca a surpris en interne qu'il annonce sa retraite comme ça » Romain Molina a participé au Lockin show avec le streamer Zack Nani. L'occasion pour le journaliste d'effectuer quelques révélations sur les coulisses de la retraite internationale d'Antoine Griezmann avec forcément une mention de l'épisode du brassard de capitaine attribué à Kylian Mbappé en mars 2023. « Deschamps a fait le choix Mbappé. A l'époque où il le fait, le choix ne passe pas bien dans le groupe parce que Mbappé a des tensions avec beaucoup de gens en interne. Mais depuis un an, il n'y a rien à redire ». L'annonce d'Antoine Griezmann a eu le mérite d'en surprendre plus d'un à l'époque, au point où certains estimaient même qu'il accepterait de revenir si une convocation avait lieu. « Griezmann a dû mal le prendre, mais Deschamps a choisi Mbappé. Ca a surpris en interne qu'il annonce sa retraite comme ça. Tout le monde disait 'si on le rappelle, il va revenir'. C'est dommage que ça se termine comme ça pour lui parce qu'il a quand même fait énormément de choses pour l'équipe de France ».