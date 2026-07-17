Équipe de France : «C’est dur», Rayan Cherki en remet une couche après l’élimination contre l’Espagne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un match amer. Alors que tout souriait à l'équipe de France jusque-là, les Bleus ont été évincés de la Coupe du monde 2026 par l'Espagne en demi-finale mardi (0-2). Une défaite qui prive Didier Deschamps et son groupe d'une finale au MetLife Stadium dimanche soir, devant se contenter de la petite finale samedi au Hard Rock Stadium face à l'Angleterre. Dans l'avion, Rayan Cherki a envoyé un message aux supporters par le biais d'une vidéo sur FFF TV.

48 heures après l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Espagne, Rayan Cherki était présent dans l'avion qui a permis aux Bleus de voyager de Boston jusqu'à Miami, lieu de la petite finale samedi contre l'Angleterre à 23h, heure française. Une désillusion qui occupe bien évidemment toujours les pensées du groupe tricolore dont le milieu offensif de Manchester City. « On est dans l'avion, direction Miami pour le match de la 3ème place. C'est dur, mais bon... Comme je l'ai toujours dit, on abandonnera jamais ».

«On se battra tout le temps pour la patrie» Jusqu'à cette défaite contre l'Espagne en demi-finale de ce Mondial 2026 (0-2), l'équipe de France avait réalisé un sans-faute avec six victoires depuis son entrée en lice face au Sénégal (3-1) le 16 juin. Rayan Cherki (22 ans) a fait passer un message aux supporters des Bleus et au personnel de l'hôtel Four Seasons à Boston qui les a accueilli pendant un mois. « On se battra tout le temps pour la patrie. Pour les amis. Pour la famille. Pour ceux qui viennent d'en haut et ceux qui viennent d'en bas, on se battra toujours. On a quitté l'hôtel de Boston, c'était incroyable, merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour nous durant toute cette période, ils ont été extraordinaires. Malheureusement, on n'a pas pu leur faire vivre ce qu'on avait envie de vivre au plus profond de nous, mais merci beaucoup ».