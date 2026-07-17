Zidane face à la presse : La confrontation qui excite déjà Walid Acherchour pour l’équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane va bientôt prendre les rênes de l'équipe de France. Samedi, dans le cadre du match de la troisième place de la Coupe du monde 2026 contre l'Angleterre qui sonnera le glas d'une aventure de 14 ans de Didier Deschamps à la tête des Bleus, Zidane va reprendre le flambeau. Hormis le sportif, c'est surtout la communication de l'ancien entraîneur du Real Madrid dans la presse française qui excite Walid Acherchour.

Le jour tant attendu par les fans de Zinedine Zidane et surtout par le principal intéressé va bientôt arriver. La Coupe du monde 2026 touche à sa fin pour les Bleus avec le match de la troisième place face à l'Angleterre samedi à 23h, heure française. Ce qui signifie que le Ballon d'or 98 va succéder à Didier Deschamps de manière officielle sur le banc de touche de l'équipe de France.

«Voir Zidane être chatouillé par la presse française, par les médias, questionné, comment il va gérer tout ça» Sa troisième expérience dans sa carrière de coach après la Castilla du Real Madrid en 2015 puis le club merengue entre 2016 et 2018 ainsi que 2019 et 2021. Cinq ans après son départ de la Casa Blanca, Zinedine Zidane va reprendre du service. Ce qui a le don de d'ores et déjà régaler Walid Acherchour pour une raison précise. « Zidane est le grand gagnant de la demi-finale parce qu'il va pouvoir avoir ce mix entre un peu de beau jeu et du pragmatisme. On l'autorisera parce que c'est Zidane, qu'il vient d'arriver et qu'il faudra lui laisser du temps comme on en a laissé à Deschamps pendant trois ou quatre ans. J'ai envie de voir ça. Je suis très excité parce que je veux voir comment Zidane va revenir et avec quelle communication. Voir Zidane être chatouillé par la presse française, par les médias, questionné, comment il va gérer tout ça . »