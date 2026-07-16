Ousmane Dembélé prend la parole dans le vestiaire : Les joueurs de l'équipe de France n'ont pas du tout apprécié !

Très agacé par l'intensité mise par ses coéquipiers lors de la première période de la demi-finale de la Coupe du monde contre l'Espagne, Ousmane Dembélé aurait pris la parole dans les vestiaires à la pause afin de faire passer un message à ses coéquipiers. Mais cela n'aurait pas eu l'effet escompté.
L'équipe de France a vu son parcours s'arrêter brutalement contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Les Bleus ont été littéralement dominés par la Roja et malgré un potentiel offensif de feu, les hommes de Didier Deschamps ont été inoffensifs. Mais c'est surtout dont l'impact et l'intensité que les Français ont semblé dépassé.
Le discours de Dembélé à la mi-temps n'est pas passé
C'est d'ailleurs ce qu'a ressenti Ousmane Dembélé qui n'a pas manqué de le faire savoir à ses coéquipiers d'après L'EQUIPE qui raconte que le joueur du PSG, toujours irréprochable en ce qui concerne l'implication défensive, a affiché son mécontentement sur une séquence de pressing, en première période. Et le média ajoute que le Ballon d'Or a ainsi pris la parole à la mi-temps du match afin de tenter de remobiliser ses coéquipiers. Ousmane Dembélé aurait ainsi expliqué qu'il trouvait que le pressing était peu coordonné. Une prise de parole qui n'a pas eu l'effet escompté puisque plusieurs joueurs de l'équipe de France avait l'impression que Dembélé s'agaçait surtout quand il était lui-même en difficulté.
Les joueurs agacés ?
Et pourtant, après la rencontre, Kylian Mbappé a dressé un constat similaire concernant le pressing. « On s'est laissé dicter le tempo. Au départ, dans la pression, sur la manière dont on est allés les chercher, on s'est retrouvés à trois contre deux au milieu. Au final, Fabian (Ruiz) et Rodri avaient beaucoup de temps pour jouer. Il y a eu un manque de communication sur le pressing. Il fallait jouer en un-contre-un, les obliger à courir avec nous, c'est une équipe qui n'aime pas courir sans le ballon. On a fauté là-dessus. Même quand on récupérait le ballon, techniquement, les premières passes ou les premières touches n'étaient pas dignes d'une demi-finale de Coupe du monde », confiait le capitaine des Bleus au micro de M6.