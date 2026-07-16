Ousmane Dembélé prend la parole dans le vestiaire : Les joueurs de l'équipe de France n'ont pas du tout apprécié !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très agacé par l'intensité mise par ses coéquipiers lors de la première période de la demi-finale de la Coupe du monde contre l'Espagne, Ousmane Dembélé aurait pris la parole dans les vestiaires à la pause afin de faire passer un message à ses coéquipiers. Mais cela n'aurait pas eu l'effet escompté.

L'équipe de France a vu son parcours s'arrêter brutalement contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Les Bleus ont été littéralement dominés par la Roja et malgré un potentiel offensif de feu, les hommes de Didier Deschamps ont été inoffensifs. Mais c'est surtout dont l'impact et l'intensité que les Français ont semblé dépassé.

Le discours de Dembélé à la mi-temps n'est pas passé C'est d'ailleurs ce qu'a ressenti Ousmane Dembélé qui n'a pas manqué de le faire savoir à ses coéquipiers d'après L'EQUIPE qui raconte que le joueur du PSG, toujours irréprochable en ce qui concerne l'implication défensive, a affiché son mécontentement sur une séquence de pressing, en première période. Et le média ajoute que le Ballon d'Or a ainsi pris la parole à la mi-temps du match afin de tenter de remobiliser ses coéquipiers. Ousmane Dembélé aurait ainsi expliqué qu'il trouvait que le pressing était peu coordonné. Une prise de parole qui n'a pas eu l'effet escompté puisque plusieurs joueurs de l'équipe de France avait l'impression que Dembélé s'agaçait surtout quand il était lui-même en difficulté.