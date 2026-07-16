«Il est au fond du trou» : Kylian Mbappé craque après France-Espagne et laisse sa colère s'exprimer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'équipe de France avait de grandes ambitions cet été, les Bleus ont pris la porte en demi-finale de la Coupe du monde contre l'Espagne (0-2). Une énorme désillusion pour Kylian Mbappé décrit par un proche du groupe comme étant le plus affecté de l'effectif tricolore.

Présentée comme favorite de la Coupe du monde après son parcours sans-faute, l'équipe de France a toutefois connu un sérieux coup d'arrêt contre l'Espagne en demi-finale (0-2). La Roja a livré une véritable démonstration collective pour venir à bout d'une équipe apathique. Une terrible désillusion pour les Bleus qui espéraient offrir une très belle sortie à Didier Deschamps et qui se voyaient déjà soulever le trophée le 19 juillet.

Kylian Mbappé particulièrement touché par l'élimination des Bleus ? Par conséquent, l'ambiance était pesante dans le vestiaire après la rencontre selon les informations de L'EQUIPE. « Ils sont au fond du trou », raconte même un membre de la délégation avant qu'un autre ne s'arrête sur Kylian Mbappé : « Ils sont tous vraiment touchés mais je crois que Kylian l'est encore plus que les autres ». Le capitaine des Bleus avait les larmes yeux, submergé par la colère comme le raconte le média.