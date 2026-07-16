Equipe de France : «Mon dos est mort», William Saliba va être remplacé à Arsenal ?

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France a perdu à la fois la demi-finale de la Coupe du Monde et William Saliba. Lors du choc face à l'Espagne, le défenseur central d'Arsenal est sorti sur blessure. Alors que leur protégé est sérieusement touché au dos, les Gunners sont déjà en quête d'un remplaçant sur le mercato.

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde, l'équipe de France s'est inclinée sèchement face à l'Espagne (2-0). De surcroit, les Bleus ont perdu l'un de leurs hommes forts au court de la rencontre. En effet, William Saliba est sorti sur blessure. Touché au dos depuis de longues semaines, l'international tricolore a serré les dents jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. D'après les indiscrétions de L'Equipe, William Saliba aurait d'ailleurs fait une terrible confidence à Dayot Upamecano quelques secondes avant sa sortie à la 30ème minute de jeu. « Je n'en peux plus, mon dos est mort », aurait glissé le pensionnaire d'Arsenal.

William Saliba absent quatre ou cinq mois ? A en croire L'Equipe, William Saliba est forfait pour la petite finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Angleterre. Un rendez-vous prévu ce samedi soir au Hard Rock Stadium de Miami. Alors qu'il jouait sous antidouleurs depuis six semaines, William Saliba doit renoncer à l'ultime match de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. En fin de contrat le 31 juillet, le sélectionneur tricolore avait annoncé depuis janvier 2025 qu'il n'allait pas rempiler avec la FFF.