Transfert après la Coupe du monde : Un joueur de l'équipe de France prêt à rejoindre Olise et Upamecano ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est historique, l'équipe de France disputera le 14 juillet prochain une troisième demi-finale de Coupe du monde. Les Bleus ont rendez-vous avec l'Espagne, de quoi permettre à Jules Koundé d'affronter quelques coéquipiers du FC Barcelone. Cependant, une fois le Mondial terminé, l'international français aurait des chances de troquer de tunique pour retrouver Michael Olise et Dayot Upamecano au Bayern Munich.

Il aura fallu trois saisons convaincantes au FC Séville pour que le FC Barcelone fasse des pieds et des mains afin de le recruter à l'été 2022. En raison d'une situation financière plus que délicate, le Barça avait peiné pour pouvoir enregistrer Jules Koundé selon le règlement de la Liga. Mais depuis ses débuts en Catalogne, le défenseur central reconverti au poste de latéral droit de 27 ans s'est bâti une petite réputation sur le marché et notamment du côté du Bayern Munich.

«Jules Koundé figure sur la liste du Bayern Munich depuis des années» Engagé avec l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2026 avec une demi-finale programmée face à l'Espagne le 14 juillet prochain à l'AT&T de Dallas, Jules Koundé a la possibilité de rêver encore un peu plus grand avec les Bleus sur le sol américain. Et après ? Le Bayern Munich pourrait tenter le l'accueillir ses coéquipiers en sélection : Dayot Upamecano et Michael Olise. « C'est VRAI : Jules Koundé figure sur la liste du Bayern Munich depuis des années. Le club apprécie ce joueur et suit son évolution, mais il n'est pour l'instant pas envisageable de l'acheter, car il doit d'abord vendre des joueurs. Comme je l'ai déjà mentionné, Sacha Boey figure toujours sur cette liste », a confié Christian Falk.