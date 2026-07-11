Mercato - Le PSG a trouvé son homme : Tout est déjà réglé pour la succession de Barcola ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En demi-finale de la Coupe du monde 2026, l'équipe de France et l'Espagne se rendront coup pour coup à l'AT&T de Dallas mardi prochain. Bradley Barcola et Ferran Torres donneront le meilleur d'eux-mêmes afin de permettre à leur sélection de se qualifier pour la finale au MetLife Stadium. Et les destins des deux internationaux pourraient continuer d'être liés même après le coup de sifflet final...

Dans la foulée du back-to-back réalisé en Ligue des champions par le PSG le 30 mai dernier à Budapest en finale face à Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), Luis Enrique prenait la parole au micro de TNT Sport en assurant que des changements allaient être opérés au sein de l'effectif. Gonçalo Ramos s'en est déjà allé du côté de l'AC Milan lorsque Kang-in Lee est attendu à l'Atletico de Madrid. Un autre dossier chaud semble être sur la table des départs : Bradley Barcola.

Liverpool ou Arsenal ? L'international français de 23 ans se trouve à deux ans de l'expiration de son contrat. Quel avenir lui est-il réservé ? Le10sport.com vous dévoilait en exclusivité le 10 mai dernier qu'aucune avancée concrète n'était à signaler entre le clan Barcola et le PSG pour rallonger le bail. En parallèle, Liverpool pousse particulièrement pour l'accueillir. Arsenal formule également un intérêt pour l'attaquant du Paris Saint-Germain qui participe à la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. Et il se pourrait même que le remplaçant de Bradley Barcola ait été ciblé par le conseiller football Luis Campos et l'entraîneur Luis Enrique en la personne de Ferran Torres (26 ans).