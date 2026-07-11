PSG - Départ de Gonçalo Ramos : Luis Enrique a déjà choisi son remplaçant

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a peu, le PSG a enregistré la deuxième plus grosse vente de son histoire en vendant Gonçalo Ramos à l’AC Milan contre 74M€. Désormais, Paris recherche un attaquant pour remplacer le Portugais. Et alors que le club francilien s’intéresse à Ferran Torres (FC Barcelone), Luis Enrique semble avoir poussé pour cette piste.

Le mercato estival du PSG s’accélère. Après avoir réalisé une très grosse vente avec le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, le club de la capitale est désormais à la recherche d’un attaquant capable de le remplacer. Si au cours des dernières semaines, le nom d’Eli Junior Kroupi (Bournemouth) est revenu avec insistance, les dirigeants parisiens évaluent d’autres options. Et comme révélé par Sky Italia, le PSG pourrait recruter Ferran Torres cet été.

Luis Enrique apprécie Ferran Torres Disputant actuellement la Coupe du Monde avec l’Espagne, l’attaquant du FC Barcelone auteur de 16 buts en championnat la saison passée, est quant à lui intéressé à l’idée de s’engager en faveur des doubles champions d’Europe en titre. Comme l’explique le média, en interne, c’est bien Luis Enrique qui a poussé pour cette piste. Le coach du PSG connaît bien le joueur de 26 ans, qu’il a pu entraîner à la tête de la sélection espagnole. Luis Enrique apprécie son profil polyvalent et estime que Ferran Torres pourrait parfaitement s’adapter à son système mis en place au sein du club français.