Départ de l'OM : Accord trouvé avec deux clubs, Mason Greenwood a 24 heures pour répondre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Plus grosse valeur marchande de l’effectif, l’OM espère se séparer de Mason Greenwood prochainement afin de renflouer ses caisses. En ce sens, deux destinations se distinguent pour l’Anglais : Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid. Deux clubs avec lesquels il s’est déjà mis d’accord et son choix devrait intervenir très bientôt, même s’il a une préférence.

Longtemps annoncé dans le viseur de l’AS Rome, Mason Greenwood ne devrait pas évoluer en Serie A la saison prochaine. La piste menant à la Louve s’est clairement refroidie ces derniers jours. Deux destinations sortent du lot désormais pour l’attaquant de l’OM : Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid.

Greenwood va bientôt décider entre l’Atlético et Fenerbahçe D’après les informations d’ESPN divulguées vendredi matin, Mason Greenwood s’est déjà mis d’accord avec les deux clubs et communiquera son choix d’ici à dimanche. L’Anglais a tout de même une préférence et voit d’un bon oeil un transfert à l’Atlético de Madrid, lui qui est déjà passé par la capitale espagnole lorsqu’il avait été prêté à Getafe lors de l’exercice 2023-2024. Oğuz Çetin, directeur sportif de Fenerbahçe, s’est depuis dit très confiant dans ce dossier, allant jusqu’à assurer que l’attaquant de l’OM afinirait par arriver à Istanbul.