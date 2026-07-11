Départ de l'OM : Accord trouvé avec deux clubs, Mason Greenwood a 24 heures pour répondre !

Plus grosse valeur marchande de l’effectif, l’OM espère se séparer de Mason Greenwood prochainement afin de renflouer ses caisses. En ce sens, deux destinations se distinguent pour l’Anglais : Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid. Deux clubs avec lesquels il s’est déjà mis d’accord et son choix devrait intervenir très bientôt, même s’il a une préférence.
Longtemps annoncé dans le viseur de l’AS Rome, Mason Greenwood ne devrait pas évoluer en Serie A la saison prochaine. La piste menant à la Louve s’est clairement refroidie ces derniers jours. Deux destinations sortent du lot désormais pour l’attaquant de l’OM : Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid.
Greenwood va bientôt décider entre l’Atlético et Fenerbahçe
D’après les informations d’ESPN divulguées vendredi matin, Mason Greenwood s’est déjà mis d’accord avec les deux clubs et communiquera son choix d’ici à dimanche. L’Anglais a tout de même une préférence et voit d’un bon oeil un transfert à l’Atlético de Madrid, lui qui est déjà passé par la capitale espagnole lorsqu’il avait été prêté à Getafe lors de l’exercice 2023-2024. Oğuz Çetin, directeur sportif de Fenerbahçe, s’est depuis dit très confiant dans ce dossier, allant jusqu’à assurer que l’attaquant de l’OM afinirait par arriver à Istanbul.
« Il va s’en aller en laissant un goût d’inachevé »
On devrait donc savoir très bientôt quel sera le prochain club de Mason Greenwood, dont le départ de l’OM ne fait plus de doute. « Il a été le meilleur buteur des deux dernières années, il laisse déjà cette trace », a confié Albert Emon à La Provence. « Il a des lacunes défensives, mais il n’est pas le premier attaquant dans ce cas. C’est un pourvoyeur de ballon phénoménal, il est imprévisible. Je me suis régalé à le voir jouer. » L’ancien joueur et entraîneur de Marseille a estimé qu’il « manque peut-être cela, un titre, une finale, même s’ils ont fini deuxièmes il y a un an. Il va s’en aller en laissant un goût d’inachevé, mais ça sera compliqué de remplacer un joueur comme lui. »