Mercato - OM : Un club annonce la future arrivée de Greenwood !

Alexis Brunet

L’aventure de Mason Greenwood à l’OM semble toucher à son terme. Présent à Marseille depuis deux ans, l’Anglais va s’en aller cet été et il devrait, sauf revirement de situation, rejoindre le Fenerbahçe. Ce vendredi soir, le directeur sportif de la formation turque a d’ailleurs confirmé que l’ancien joueur de Manchester United allait s’engager avec les Bleu marine et jaune.

En proie à de grosses difficultés financières, l’OM est dans l’obligation de vendre certains cadres cet été. Meilleur buteur du club phocéen lors des deux dernières saisons, Mason Greenwood est le principal candidat à un départ et il pourrait rapporter gros. La formation marseillaise souhaiterait obtenir 50M€ pour son attaquant et un club serait d’ailleurs proche d’offrir cette somme à Stéphane Richard.

Greenwood arrive au Fenerbahçe Longtemps, l’AS Rome était annoncée comme l’équipe la plus intéressée par Mason Greenwood, mais la donne a changé. Alors qu’un intérêt de l’Atlético de Madrid était également évoqué, ce serait finalement le Fenerbahçe qui aurait réussi à boucler l’opération. L’OM va toucher entre 40 et 50M€ bonus compris pour le transfert de l’Anglais qui serait imminent. Le directeur sportif de la formation turque, Oğuz Çetin, aurait d’ailleurs déclaré « il arrive », en parlant du Marseillais lorsque des supporters l’ont interrogé à son sujet, selon les informations de Foot Mercato.