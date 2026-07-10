Mercato : Un club poste un ultimatum au PSG pour le transfert de Kolo Muani !

Alexis Brunet

Après une saison en prêt du côté de Tottenham, Randal Kolo Muani va faire son retour au PSG, mais pas pour longtemps. L’attaquant est pisté par la Juventus de Turin sur le marché des transferts, mais elle ne serait toutefois pas prête à faire des folies. La Vieille Dame ne souhaiterait pas aller au-dessus des 40M€ alors que Paris en demande 50.

Pour le moment, le mercato du PSG s’axe surtout au niveau des départs. Gonçalo Ramos est déjà parti du côté de l’AC Milan pour environ 75M€ bonus compris et dans les prochains jours c’est Kang-in Lee qui devrait lui aussi s’en aller. On parle d’un transfert de l’ordre de 40M€ pour le Sud-Coréen, mais un autre attaquant serait proche d’un départ de Paris.

Direction la Juventus pour Kolo Muani ? Malgré une saison relativement ratée du côté de Tottenham avec cinq buts à son actif (un en Premier League et quatre en Ligue des champions), Randal Kolo Muani garde des admirateurs sur le mercato. C’est le cas de la Juventus de Turin qui tente de le faire revenir après un prêt plutôt réussi lors de la seconde partie de la saison 2024-2025. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame souhaiterait s’offrir le Français mais elle ne serait pas prête à dépenser plus de 40M€ pour s’offrir ses services. Un problème, car le PSG n'attendrait pas moins de 50M€ aux dernières nouvelles pour laisser partir son attaquant.