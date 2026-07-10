Mercato : Un premier renfort s'annonce déjà au PSG... pour 2027 ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques saisons, le PSG a décidé de préparer l'avenir en misant sur de jeunes joueurs, comme ce fut notamment le cas avec Gabriel Moscardo. D'ailleurs, le milieu de terrain brésilien a été prêté à l'Espanyol afin de poursuivre sa progression, mais il annonce son intention de s'imposer à Paris.

C'est officiel depuis quelques jours, Gabriel Moscardo a été prêté à l'Espanyol sans option d'achat, aprés une saison du côté de Braga. « Arrivé au Paris Saint-Germain au mois de janvier 2024, le milieu de terrain brésilien rejoint le RCD Espanyol de Barcelone, en première division espagnole, dans le cadre d’un prêt d’une saison sans option d’achat », pouvait-on lire dans le communiqué du PSG. Néanmoins, Gabriel Moscardo a bien l'intention de revenir à Paris pour s'y imposer.

Moscardo annonce déjà sa volonté de s'imposer au PSG « Mon rêve est de jouer au PSG, mais pour l’instant, je me consacre à 100 % à l’Espanyol. Je suis convaincu que je sais jouer comme je le faisais à Corinthians, avec joie et personnalité. J’aurai l’occasion de le prouver chaque semaine. Je pense que c’est ainsi que je pourrai revenir au PSG, même si pour l’instant je n’y pense pas beaucoup ; je pense seulement à apporter de la joie à l’Espanyol et à ses supporters », confie-t-il devant les médias avant d'être interrogé sur la possibilité de rester à l'Espanyol à l'issue de la saison.