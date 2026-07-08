Mercato : C’est officiel, le PSG envoie un joueur à Barcelone !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme annoncé ces derniers jours, Gabriel Moscardo n’intégrera pas l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine. Recruté en janvier 2024, le milieu de terrain âgé de 20 ans avait été prêté au Stade de Reims puis à Braga lors des deux derniers exercices et va cette fois-ci prendre la direction de l’Espanyol Barcelone.

Gabriel Moscardo va encore devoir patienter avant de disputer son premier match officiel sous les couleurs du PSG. Arrivé en janvier 2024, en même temps que Lucas Beraldo (22 ans), en provenance du Corinthians dans le cadre d’un transfert estimé à 20M€, le Brésilien avait été prêté au Stade de Reims lors de l'exercice 2024-2025. En raison de plusieurs blessures, il n’avait pu participer qu’à 10 petites rencontres avec le club français.

Moscardo prêté en Liga La saison dernière, Gabriel Moscardo a cette fois-ci pris la direction de Braga, toujours sous la forme d’’un prêt, où il a pu disputer 39 matchs toutes compétitions confondues. Âgé de 20 ans et encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, le milieu de terrain va connaître un nouveau prêt, toujours sans option d’achat. Comme attendu ces derniers jours et officialisé par le club de la capitale ce mercredi, Gabriel Moscardo évoluera à l’Espanyol Barcelone en 2026-2027.